Nomine nella sanità. Si spacca la maggioranza di Governo

È polemica alla Regione sulle nomine dei nuovi dirigenti delle Asp e dei principali ospedali isolani. Ufficializzata dal Governatore Renato Schifani la lista dei prescelti dopo lunghe settimane di tira e molla. Il tutto è avvenuto nel corso di una seduta di Giunta, in cui mancavano gli assessori di Fratelli d’Italia per protesta. I rappresentanti della Meloni non hanno affatto digerito il voto negativo dell’Ars, riguardo la “norma salva-ineleggibili”. Decisiva l’azione dei franchi tiratori della maggioranza, che hanno approfittato del voto segreto, riuscendo a far respingere l’emendamento presentato dal deputato regionale Giorgio Assenza. Non è servita neanche la presenza in aula del Presidente Schifani per cercare di tenere le fila di una coalizione spaccata su questo argomento. Quattro i deputati interessati dal provvedimento, di cui tre in quota Fratelli d’Italia. Un’ atteggiamento che non è piaciuto ai meloniani, anche perché il voto negativo dell’aula segue ad un altro diniego, quello concernente lo stop sull’inversione dell’ordine del giorno per il ripristino delle Province. Il Governatore, nonostante ciò ha deciso di tirare dritto, nominando i manager della sanità in Sicilia. Una scelta in assenza degli assessori di Fratelli d’Italia che potrebbe aprire la crisi di governo.

