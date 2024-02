Vittoria. Lavori di pavimentazione alla fine di Via Bufalino

La Giunta Comunale di Vittoria, con la delibera n.26, ha recentemente approvato i lavori di pavimentazione del tratto finale di Via Bufalino. Questo intervento, individuato come prioritario della Giunta Aiello, mira a collegare l’edificato con l’arteria principale di Viale Europa, rappresentando un passo significativo nella riqualificazione del quartiere.

L’importo stanziato per l’esecuzione dei lavori è di 30.000,00 euro, un investimento diretto nel miglioramento delle infrastrutture urbane a beneficio della comunità locale.

L’obiettivo principale di questo intervento è quello di migliorare l’accessibilità e la fruibilità di Via Bufalino, contribuendo così a una maggiore fluidità del traffico e alla sicurezza dei cittadini che la frequentano abitualmente.

“La pavimentazione del tratto finale di Via Bufalino rappresenta un passo importante verso la valorizzazione e il potenziamento delle strutture urbane nel nostro comune”- ha commentato il Sindaco Francesco Aiello

