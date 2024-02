Dirette online Consiglio Comunale Ragusa, Calabrese(PD): “Dato seguito a nostra richiesta”

“Già da un paio di sedute del Consiglio Comunale di Ragusa, i nostri concittadini possono seguire i lavori d’aula in diretta non solo da YouTube, come accadeva già da qualche anno, ma anche su Facebook. Una possibilità che il Partito Democratico di Ragusa ha chiesto ripetutamente alla Presidenza del Consiglio Comunale e al primo cittadino e che è finalmente realtà”. Lo dichiara il consigliere del PD Peppe Calabrese, segretario cittadino dem, che aggiunge: “Passare la diretta dei lavori del civico consesso anche su uno dei social network più usati al mondo con circa 3 miliardi di utenti al mese, “appena” un miliardo in più di YouTube, è un buon servizio per la collettività. Certo, il Consiglio Comunale di Ragusa non aspira minimamente ai numeri appena citati che servono solo a indicare la capillarità del servizio, ma lo strumento è utile a noi che a Palazzo dell’Aquila portiamo le istanze dei cittadini per far conoscere la nostra attività in tempo reale e, ci auguriamo, serva ai ragusani per seguire l’attività politica dell’Amministrazione e dei consiglieri tutti. Magari, per magia dell’algoritmo, anche i meno attenti potranno cominciare ad interessarsi a quanto accade al municipio di Ragusa e rendersi conto di come vanno le cose non solo attraverso le pagine faziose curate dal comunicatore del sindaco”.

“La trasmissione dei lavori consiliari, via etere in tv o tramite Internet è a servizio della pluralità di opinioni – conclude Calabrese – che spesso divergono dalle posizioni che il sindaco propina attraverso i social e servirà a smorzare il continuo tentativo da parte dell’amministrazione di bollare come dannose le critiche con l’obiettivo di non prendersi mai la responsabilità di ciò che non va”.

Salva