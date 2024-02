Ragusa, agricoltori e istituzioni locali. Chiesta immediata istituzione tavolo di crisi

Agricoltori e istituzioni locali insieme per chiedere alla Regione

l’immediata istituzione di un tavolo di crisi

Gli operatori del comparto agricolo e zootecnico, che dallo scorso 29 gennaio hanno attivato un presidio permanente per protestare contro le politiche agricole regionali, nazionali ed europee, hanno chiesto l’intervento a loro supporto dei rappresentanti istituzionali del territorio.

In data odierna, nella sala conferenze “Sac. Giovanni Rollo” di questo Municipio, gli allevatori e gli agricoltori protagonisti della protesta si sono riuniti in pubblica assemblea insieme a deputati regionali della provincia di Ragusa, la commissaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, sindaci e rappresentanti dei Comuni, sindacati e associazioni di categoria.

Dopo ampia ed articolata discussione, i presenti hanno condiviso la richiesta di immediata istituzione e convocazione di un tavolo regionale di crisi agricola e zootecnica presieduto dal presidente della Regione, che affronti, tra le altre, le seguenti tematiche:

• Ripianamento della posizione debitoria degli operatori agricoli;

• Confronto con i rappresentanti della grande distribuzione alimentare;

• Sviluppo di politiche economiche regionali a favore del comparto agricolo e zootecnico;

• Applicazione delle norme di salvaguardia previste dagli accordi euromediterranei.

Nelle more, la protesta, che domani mattina prevede lo svolgimento di un corteo cittadino, sarà portata avanti senza interruzioni.

