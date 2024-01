Confermato. Pino Drago è il nuovo manager dell’Asp Ragusa

Ora è ufficiale: Pino Drago è il nuovo direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa. Non c’è nella lista l’attuale direttore sanitario dell’Asp Ragusa, Raffaele Elia, che in un primo momento era stato associato alla direzione dell’Asp di Caltanissetta.

I nomi dei direttori generali delle Asp siciliane, proposti dall’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo, sono stati ratificati nel corso della giunta regionale, assenti gli assessori di Fratelli d’Italia, perchè impegnati in un vertice seguito alla bocciatura del ddl “salva-ineleggibili”.

Ecco, comunque, i nomi dei nuovi manager e le Aziende Sanitarie

Asp Palermo: Daniela Faraoni;

Asp Catania: Giuseppe Laganga Senzio;

Asp Messina: Giuseppe Cuccì;

Asp Trapani: Ferdinando Croce;

Asp Agrigento: Giuseppe Capodieci;

Asp Enna: Mario Zappia;

Asp Ragusa: Giuseppe Drago;

Asp Siracusa: Alessandro Caltagirone;

Asp Caltanissetta: Salvatore Lucio Ficarra;

Arnas Garibaldi di Catania: Giuseppe Giammanco;

Arnas Civico di Palermo: Walter Messina;

Villa Sofia-Cervello di Palermo: Roberto Colletti;

Ospedale Papardo di Messina: Catena Di Blasi;

Ospedale Cannizzaro di Catania: Salvatore Giuffrida;

Irccs Bonino Pulejo di Messina: Maurizio Lanza;

Policlinico di Palermo: Marzia Furnari; Policlinico di Catania: Gaetano Sirna (prorogato fino al collocamento in quiescenza;

Policlinico di Messina: Giorgio Santonocito.

In attesa del completamento dell’iter con il parere della commissione Affari istituzionali dell’Ars, i designati guideranno già da domani le stesse aziende in qualità di commissari straordinari, ad eccezione di Gaetano Sirna confermato direttore generale del Policlinico di Catania fino a ottobre 2025. Per quanto riguarda gli ospedali universitari di Palermo e Messina, i vertici sono stati individuati all’interno di una terna proposta dai rispettivi rettori e sono, oltre a Sirna, Maria Grazia Furnari al Policlinico di Palermo e Giorgio Giulio Santonocito al Policlinico di Messina.

