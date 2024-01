Santa Croce Camerina. Scuole e strade, sopralluoghi nei cantieri per verificare lo stato dei lavori

Una serie di sopralluoghi nei cantieri per verificare lo stato dei lavori che in questo periodo si stanno svolgendo a Santa Croce Camerina. Il sindaco Peppe Dimartino ed all’amministrazione comunale, insieme ai tecnici, ha avuto modo di rendersi conto di persona delle varie attività che sono in atto. Stamattina è iniziato l’approntamento del cantiere della Falcone e Borsellino e a breve partiranno i lavori della scuola dell’infanzia e della Psaumide. Al Plesso 10 aule, i lavori sono iniziati da tempo e proseguono in maniera regolare così come proseguono anche i lavori della mensa scolastica. “In queste settimane – spiega il primo cittadino – grazie alla collaborazione con la dirigente scolastica, Paola Barrera, il Rup, la direzione lavori e le imprese, abbiamo pianificato con impegno la logistica per svolgere questi importanti lavori creando meno disagi possibili all’attività dei ragazzi e degli insegnanti. Proprio per questo motivo, dal momento che il nostro polo scolastico è interessato da diversi lavori, abbiamo deciso di posticipare i lavori di riqualificazione di piazza degli Studi al fine di non creare interferenze con gli altri cantieri. Il polo scolastico avrà nuova vita dopo questi lavori che trasformeranno totalmente questa parte di città, rendendola più fruibile non solo per gli stessi studenti ma anche al di fuori degli orari delle lezioni”. Verificati anche i cantieri della Sp20-Sp60 (la bretella di collegamento tra il campo sportivo Kennedy e la Santa Croce-Comiso) e del nuovo impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio dei servizi sociali, di cui sono iniziati i lavori da qualche giorno e i cantieri del Pon Legalità.

