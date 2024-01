Positivo bilancio dell’attività della Polizia Locale di Comiso

Più che positivo il bilancio dell’attività della Polizia Locale di Comiso la cui Centrale Operativa, nello scorso anno, ha risposto a circa 1.000 chiamate di richieste di intervento e segnalazioni.

Il 2023 ha visto un importante cambiamento all’interno della Polizia Locale con l’avvicendarsi del Dott. Salvatore Giardina subentrato alla guida del Comando alla fine del 2022. Il Comando spiega l’assessore alla Polizia Locale, Dante Di Trapani, che oggi conta 22 operatori di Polizia Locale e 6 impiegati amministrativi nell’anno appena conclusosi è intervenuto sulla rilevazione di 56 sinistri stradali di cui 34 con feriti, 2 con omissioni di soccorso e rispettivi colpevoli immediatamente intercettati e ed uno con conducente in stato di ebbrezza tutti denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Sono state rilasciate dal Comandante 174 autorizzazioni di concessione di suolo pubblico e ponteggi, 119 pass per utenti disabili; 43 autorizzazioni per volantinaggio con relativa diffida come da regolamento alla loro distribuzione nel centro storico.

Sono state emesse 82 Ordinanze in materia di viabilità ed istituzione temporanea o permanente di stalli o aree interdette; sono stati elevati 83 verbali amministrativi in materia di vigilanza ambientale e decoro urbano; denunciate 3 persone per abbandono incontrollato dei rifiuti; 5 per abusivismo edilizio.

Nell’ambito dell’attività di Polizia Giudiziaria sono state indirizzate alla Procura della Repubblica 10 comunicazioni di Notizie di Reato, tra cui l’importante indagine per l’abusivismo in tutto il territorio nazionale degli NCC condotta dal Comandante Giardina su delega della Procura di Ragusa.

Sono state acquisite 95 denunce di ritrovamento cani abbandonati in netta diminuzione rispetto alle 121 dell’anno precedente, grazie ad una costante politica di collaborazione tra gli uffici della Polizia Locale del settore Ambiente e del prezioso supporto delle associazioni di volontariato per la lotta contro l’abbandono di animali ed il fenomeno del randagismo.

Sono stati eseguiti 6 Trattamenti Sanitari Obbligatori nei confronti di soggetti residenti nel territorio comisano.

E’ incrementato il numero dei controlli per la sosta selvaggia, delle postazioni di controllo, e del controllo elettronico della velocità nell’intero territorio comunale ivi comprese le frazioni;

Ultimo acquisto della Polizia Locale un pretest etilometrico a breve in dotazione alle pattuglie che permetterà di sottoporre nell’immediato i conducenti coinvolti in sinistri stradali o nei relativi posti di controllo e presidio della sicurezza alla prova etilometrica.

Numerose anche le sanzioni elevate al Codice della Strada in materia di Polizia Stradale di cui 9 per mancata copertura assicurativa, 7 per guida senza patente, 44 per omessa revisione. Nonostante l’aumento delle sanzioni si è notevolmente ridotto il numero di ricorsi e contenziosi rispetto agli anni precedenti, infatti nel 2023 ne sono stati presentati 25 di cui 19 vinti dal Corpo di Polizia Locale.

È stato ampliato il servizio di vigilanza e controllo del territorio nella frazione di Pedalino ed Aeroporto; rimossi in totale 15 veicoli in stato di abbandono da diversi anni giacenti con rispettivi proprietari irreperibili.

Altrettanto prezioso il servizio di vigilanza presso le scuole svolto dalla Polizia Locale e dai Volontari Ausiliari del Traffico quest’anno in netto aumento rispetto ai precedenti anni, al fine di garantire la dovuta sicurezza in ingresso ed uscita agli alunni e relative famiglie.

