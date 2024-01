Monterosso Almo. Maltempo in vista, Rangers Europa pronti

Da domani sera i Rangers Europa di Monterosso come Protezione Civile interverranno, se necessario, in tutte le strade comunali interne ed esterne del borgo. Con il loro potente automezzo spargisale, un Camion Bucher BU 200 4×4 con modulo spargisale, con capacità di 2.200 Kg di sale, seguito dal pick-up L200 spazzaneve , si adopereranno per mettere in sicurezza tutto il settore stradale sulle possibili creazioni di ghiaccio.

Anche se il tempo metereologico in questi giorni è sereno la temperatura a Monterosso, così come nella zona di Monte Lauro, scende fino a 5 gradi con la previsione che in nottata, nei prossimi giorni, si arriverà a zero gradi. Comunque il problema per i giorni prossimi è la creazione di ghiaccio sulle provinciali Sp 62 che portano da Monterosso e Giarratana al bivio per Chiaramonte Gulfi nonché la relativa provinciale che porta a Chiaramonte Gulfi, oltre la Sp 12 che porta a Monte Lauro. Sarà necessario da parte della Protezione Civile, del Libero Consorzio e degli altri organi competenti intervenire in tempo per rendere queste strade dei Monti Iblei sicure per gli automobilisti. Nelle foto il potente Bucher in dotazione agli uomini dei Rangers Europa di Monterosso .

