Un gol per tempo di Luca Savasta, capocannoniere del girone, riporta alla vittoria il Modica di Pippo Strano. Contro la Leonfortese, i rossoblu vanno in vantaggio al 10’ con Palermo che mette Savasta nelle condizioni di battere il portiere ospite e al 53’ grazie a Palmisano che sull’ out di destra mette in mezzo per Luca Savasta che fa 14 in campionato.

