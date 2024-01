Riunione regionale M5S: “Sicilia quarta regione per coordinamenti, secco “no” a riesumazione Province”.

Un movimento che in Sicilia è sempre più ramificato e organizzato e che vede l’Isola la quarta regione d’Italia per gruppi territoriali. E’ solo uno degli aspetti che è emerso oggi a Mazara del Vallo, nell’ambito dell’assemblea regionale del M5S. L’incontro, aperto a tutti i cittadini, ha visto la presenza della deputata regionale Stefania Campo e del coordinatore provinciale ibleo, Federico Piccitto, oltre ai vari rappresentanti dei gruppi territoriali, degli eletti M5S a tutti i livelli istituzionali, degli iscritti e dei simpatizzanti del Movimento. Non poteva non essere affrontata anche la riforma in atto all’Ars, relativa alle elezioni provinciali, riforma che l’assemblea ha bocciato con un secco “no”. “Non siamo di certo contrari ad ampliare la rappresentanza sui territori – spiega Stefania Campo – ma questa legge regionale, fino a quando a Roma non sarà abrogata la Delrio, a nostro avviso si presta a ricorsi anche ad elezioni avvenute, che potrebbero essere addirittura invalidate. Con un danno erariale enorme, se si pensa che sono stati già appostati in tutto 15 milioni di euro, di cui 5 per le elezioni e 10 per la gestione. Non capiamo perché non ci sia invece un dialogo tra regione e governo centrale che scongiuri questo rischio. Annunciamo fin da ora che in Aula, la prossima settimana, alzeremo le barricate”.

Federico Piccitto, fa intanto il punto sui buoni numeri relativi all’organizzazione. “La Sicilia è attualmente la quarta regione in termini di gruppi territoriali in Italia e presto diventerà la terza, e questo nonostante siamo partiti anche dopo altre. Il Movimento nell’Isola ha dunque una struttura sempre più ramificata e organizzata e di questo siamo contenti perché unità del movimento e organizzazione ci consentiranno di affrontare sempre meglio le competizioni elettorali del nuovo anno”.

