Dopo 30 anni torna il 4 febbraio il Congresso Provinciale DC

Domenica 4 febbraio è una data che rimarrà nella storia della Democrazia Cristiana in Provincia di Ragusa. Infatti dopo oltre 30 anni tornerà a svolgersi il congresso provinciale dello scudo crociato. Un appuntamento che mancava ormai da troppo tempo nel panorama della politica iblea e che tornerà in grande stile presso l’Hotel Borgo Don Chisciotte a Modica a partire dalle 10. Il congresso servirà ad eleggere il nuovo segretario provinciale e tutte le cariche dirigenziali del partito che attualmente esprime un Deputato Regionale, Presidente della I Commissione Affari Istituzionali e vice segretario vicario regionale come l’On. Ignazio Abbate. Sarà proprio lui ad aprire i lavori salutando i delegati, gli iscritti ed i simpatizzanti presenti in sala. A seguire sono previsti interventi di personalità illustri della politica regionale che tratteranno di argomenti strettamente legati all’attualità del mondo del lavoro e della famiglia. Saranno presenti gli assessori Tamajo, che relazionerà sui bandi riguardanti le attività produttive ed in particolare sull’ultimo denominato “Fai in Sicilia”, Albano che spiegherà gli incentivi all’occupazione, la stabilizzazione degli ASU ed i rapporti con le associazioni del terzo settore e Messina che invece presenterà le novità riguardanti gli Enti Locali. Con loro ci saranno anche i dirigenti generali dei vari settori che avranno modo di entrare nei dettagli tecnici degli argomenti. A chiudere i lavori il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro che si soffermerà sulla crescita esponenziale del partito negli ultimi anni che è cominciata con l’exploit elettorale nel 2022 e che sta continuando con la nascita di tanti circoli cittadini in giro per la Sicilia e non solo. Un ritorno in grande stile con uno sguardo al futuro senza perdere però di vista il passato glorioso.

