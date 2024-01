Modica Calcio. Domani al “Barone” arriva la Leonfortese

Gara fondamentale per il prosieguo del campionato del Modica Calcio, al Vincenzo Barone arriva la Leonfortese una formazione quadrata da affrontare con il massimo della concentrazione.

La squadra guidata da Pippo Strano dovrà fare a meno degli squalificati Cacciola e Prezzabile, oltre agli infortuni di Parisi e Manfrè. Tra i convocati fa piacere rivedere la figura di Alfieri, tornato dal lungo infortunio subito proprio nella gara di andata.

Il “Vincenzo Barone” vivrà una gara sentita, per la classifica e per il morale, una di quelle gare in cui il pubblico fa la differenza e si può considerare il vero dodicesimo in campo. Sarà fondamentale scendere in campo con il giusto atteggiamento e con la cattiveria agonistica che ti aiuta a raggiungere il risultato più importante, quello dei 3 punti.

Questi i convocati per la sfida di Domenica 28, ore 15:

Portieri: Basso, Marino

Difensori: Ababei, Ballatore, Diop, Trovato, Vindigni

Centrocampisti: Alfieri, Biondi, Cicero, Guerci, Incatasciato, Marsilio, Palermo, Palmisano, Strano

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Famà, Savasta

