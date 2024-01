Incendio, in ore notturne, in una villetta unifamiliare a due piani, di Via San Marco Mista a Modica. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme in una porzione del tetto e poi hanno eseguito la bonifica. L’incendio si è propagato nei pressi di una canna fumaria del camino ed ha danneggiato parte del tavolato ligneo e dei listelli poggiategole oltre ad alcune componenti del pannello solare

