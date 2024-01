Il Santa Croce Calcio domenica riceve la capolista Enna

Si torna a giocare in casa per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza.

Gara proibitiva per l’undici del Santa Croce calcio che si confronterà contro la capolista Enna per cercare il primo sorriso del 2024.

La squadra di mister Carmelo Di Salvo è ancora alla ricerca di una vera identità e, soprattutto, è ancora alla ricerca di un risultato positivo che manca oramai da quasi tre mesi.

La gara contro i gialloverdi ennesi arriva in un momento delicato per i biancazzurri e la forza prorompente della squadra di mister Campanella in lotta per mantenere il primato in classifica, sulla carta non lascerebbe scampo ai locali.

Il Santa Croce, comunque, non avendo nulla da perdere ci proverà a fare a punti e a fare lo sgambetto ai più quotati avversari.

D’altronde la squadra di Di Salvo è costretta a giocare all’arma bianca se vuole raggiungere almeno l’obiettivo dei play out e lo stesso mister spera nella voglia dei suoi uomini di voler dimostrare il loro valore contro la capolista.

Il trainer biancazzurro avrà a disposizione tutti gli uomini che ha a disposizione, compresi i nuovi che hanno ottenuto il transfer dalla lega per essere tesserati.

La gara si giocherà domenica pomeriggio e avrà inizio alle ore 15.00.

A dirigere la contesa sarà il signor Pasquale Mozzillo della sezione arbitrale di Reggio Emilia che sarà assistito dai signori Frangetta della sezione di Catania e dal signor Quartaronello della sezione di Messina

