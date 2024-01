Ragusa Calcio anticipa a sabato il match col Real Casalnuovo

Il Ragusa anticipa a domani alle 15 allo stadio “Aldo Campo” di contrada Selvaggio il match contro i campani del Real Casalnuovo di Raffaele Esposito, gara valida come 24esima giornata del campionato di Serie D, girone I. Rientrano dalla squalifica il difensore centrale Mbaye e l’attaccante Reinero. Nessuna situazione grave da valutare sul fronte infermeria anche sebbene l’attaccante Maltese, uscito con crampi dalla gara di domenica scorsa ad Agrigento dopo avere servito l’assist a Romano e segnato il 2-0, è ancora affaticato. Da valutare anche le condizioni di Reinero per una contusione al quadricipite. “Affrontiamo una signora squadra – afferma il tecnico azzurro Giovanni Ignoffo, anche lui al rientro dopo la squalifica – una formazione che gioca bene a calcio e con degli elementi importanti e forti che possono fare la differenza come Reginaldo, Bucolo, Pezzi, Sarno, Vivacqua e alcuni giovani di valore. Stiamo parlando di gente che ha fatto serie A, B e C per una vita e, quindi, ci vuole una super prestazione per poter ottenere un risultato positivo. Abbiamo bisogno di ottenere punti in casa che finora non sono arrivati e lavoriamo per continuare a crescere. Mi aspetto più presenza del pubblico e un supporto importante anche dalla nostra gente che fin qui ci ha sempre sostenuti e che ringraziamo”. All’andata gli azzurri hanno vinto per 3-1 con reti di Romano, Porcaro e Khoris. Il match di domani sarà diretto da Marco Casali della sezione Aia di Cesena coadiuvato dagli assistenti Luca Caminati di Forlì e Alessandro Concettini di Faenza.

