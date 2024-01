Colto dopo avere rubato in una casa. Arrestato a Vittoria

Arrestato per furto aggravato un trentenne che aveva appena messo a segno un colpo all’interno dell’abitazione di un appartenente alle forze dell’ordine.

In particolare, i poliziotti della Squadra Volanti e della Sezione Investigativa del Commissariato di Vittoria, sono intervenuti presso un’abitazione ubicata in una zona centrale di Vittoria, a seguito della segnalazione poco prima pervenuta presso la locale sala operativarelativa a un furto in atto.

Gli agenti hanno notato un uomo ch,e repentinamente dal balcone dell’abitazione in questione, saliva all’ultimo piano, provando a fuggire saltando fra i tetti delle abitazioni attigue.

Nonostante la rocambolesca fuga gli Agenti sono riusciti a circondare l’intera zona interessata e a bloccare il fuggitivo mentre tentava di scendere in strada attraverso una canaletta di scolo delle acque piovane.

L’autore del reato, noto pregiudicato locale con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, perquisito, è stato trovato in possesso della refurtiva occultata all’interno di un marsupio e consistente indiversi monili in oro.

La perquisizione è stata estesa altresì all’abitazione dell’uomo, con esito positivo, in quanto sono stati rinvenuti altri monili e oggetti verosimilmente sottratti in altri furti commessi dal pregiudicato.

Il trentenne è stato, pertanto, tratto in arresto in flagranza per il reato di furto aggravato e dopo le formalità di rito è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Nello stesso frangente il proprietario dell’immobile dove è stato commesso il furto, giunto inCommissariato per la relativa denuncia, ha riconosciuto tutta la refurtiva trafugata come di sua proprietà, ottenendone la riconsegna.

