Cna Ragusa a confronto con il Sindaco di Comiso Schembari

Il presidente territoriale Cna Ragusa Giuseppe Santocono e il segretario territoriale, Carmelo Caccamo, unitamente al responsabile cittadino, Andrea Distefano, hanno incontrato il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari a palazzo di Città. Al centro del confronto, prima di ogni altra questione, il tema del definanziamento del lotto autostradale Scicli-Modica. “Occorre condurre una grande battaglia per il territorio e garantire che l’autostrada arrivi a Gela – hanno detto gli esponenti Cna al primo cittadino – Sono numerose le imprese che chiedono a gran voce che la nostra provincia non sia mortificata e non sia subordinata a scelte fatte da altri. Occorre un’azione forte dei sindaci per ottenere il finanziamento del progetto esecutivo già in essere. Non ci fermeremo e incontreremo i rappresentanti istituzionali di questo territorio”.

La Cna si è soffermata ad affrontare anche il nodo Zes, mettendo a conoscenza il Comune di Comiso, dove insiste una delle zone Zes della nostra provincia, delle modifiche che la Cna ha chiesto a livello regionale e nazionale rispetto al progetto di Zes unica del Mezzogiorno al fine di garantire operativamente benefici e opportunità per le aziende che vogliono investire nelle zone economiche speciali. “Abbiamo parlato anche di aeroporto di Comiso – ancora la Cna – e della necessità per la nostra comunità di potenziare le tratte da e per lo scalo casmeneo. Non possiamo parlare di turismo solo quando arriveremo in estate, poi sarà troppo tardi ancora una volta. Abbiamo riscontrato attenzione da parte del sindaco sulle tematiche poste”. Il primo cittadino ha convenuto sul fatto che occorre potenziare le infrastrutture del nostro territorio e collegare gli asset strategici quali il porto di Pozzallo e aeroporto. Per quest’ultimo si è detta fortemente impegnata nelle procedure di realizzazione del cargo su Comiso attraverso una fitta interlocuzione con la Regione, cosicché il sito possa diventare un hub strategico per i mercati del Mediterraneo, valorizzando ed esportando le eccellenze agroalimentari dell’area iblea verso i principali snodi nazionali del Nord Europa. Le tematiche messe in luce dalla Cna territoriale di Ragusa sono di grande attualità. “Se vogliamo essere protagonisti di un processo virtuoso di crescita economica e non passivi spettatori in un mondo economico in grande trasformazione – chiariscono i vertici dell’associazione di categoria – è indispensabile un intervento concertato. Esprimiamo soddisfazione per i contenuti dell’incontro con il sindaco Maria Rita Schembari basato su argomenti concreti e sui procedimenti specifici da adottare in merito”.

