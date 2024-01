Aggiudicata a Vittoria la gara per la realizzazione mensa scolastica nell’area dell’asilo nido di via Collodi

Aggiudicata la gara per la progettazione e la realizzazione di una mensa scolastica all’interno dell’asilo nido Collodi a Vittoria che si trova in via Roma, angolo via Gaetano Salvemini. E’ una misura a valere sul Pnrr. “Non potevamo iniziare l’anno in un modo migliore – afferma l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro – dopo il nostro insediamento, tra le problematiche percepite nel pianeta scuola è emersa in modo preponderante anche quella riguardante la carenza di strutture adibite a mensa. Ci siamo trovati, dunque, dopo anni e anni di abbandono, a dovere fare i conti con questa pesante situazione. Siamo, dunque, riusciti a ottenere un finanziamento di cinquecentomila euro per la realizzazione di un edificio al cui interno troverà spazio tutta l’attrezzatura specifica. Tra le curiosità il fatto che il locale sarà dotato di una enorme vetrata anche e soprattutto per fini legati all’efficientamento energetico, consentendo un accumulo di calore che permetterà la produzione di acqua calda sanitaria oltre a un impianto alimentato da fonti di energia rinnovabili, per circa il 60-65%, allo scopo di consentire la climatizzazione invernale ed estiva”.

“Ancora una volta – aggiunge Nicastro – la Giunta Aiello ha voluto dare una risposta seria e concreta alle famiglie con bambini attraverso la predisposizione di servizi che ci consentono di proiettarci al futuro. Un futuro che ci consente di essere all’avanguardia. Ringrazio, ovviamente, il sindaco, l’onorevole Francesco Aiello, e gli uffici, a cominciare dai tecnici dell’assessorato oltre alla signora Anna Leonardi dell’ufficio gare. Grazie anche al dirigente Giuseppe Sulsensi e al rup, l’architetto Giancarlo Eterno. Sono contento, come amministratore di questa città, in particolare come assessore ai Lavori pubblici, per il fatto che in questi anni ciò che ho annunciato, ciò che abbiamo costruito insieme al sindaco, con la sua guida e la sua supervisione, è stato sempre condotto a diventare un’opera concreta. Adesso non ci resta che attendere l’espletamento dell’iter burocratico per poi dare il via ai lavori. Naturalmente, la cittadinanza sarà informata sui passi in avanti che, di volta in volta, saranno compiuti”.

Salva