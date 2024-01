A Comiso parte l’iniziativa “Autori in biblioteca”

“Autori in biblioteca”. Inizia dal 30 gennaio il nuovo progetto dedicato alla lettura di libri assieme agli autori. A darne notizia l’assessore alla pubblica istruzione, Giusi Cubisino, e il sindaco, Maria Rita Schembari.

“Dal 30 di gennaio – spiega l’assessore Cubisino – presso la biblioteca comunale Fulvio Stanganelli, inizieranno una serie di appuntamenti, quasi tutti di martedì alle 16.00, durante i quali verranno presentati dei libri alla presenza degli stessi autori, saranno letti alcuni brani e, a seguire, si potrà aprire il dibattito tra scrittori e pubblico. Inoltre, – ancora Giusi Cubisino – è possibile, per chi volesse presentare un proprio scritto, fissare una data contattando gli uffici della biblioteca allo 0923748374, o allo 0932748373. La partecipazione è gratuita. La lettura di alcuni brani dei testi sarà a cura di qualificato personale interno alla biblioteca, come la dott.ssa Lella Lombardo”.

“La biblioteca comunale Fulvio Stanganelli come luogo deputato e quasi naturale alla presentazione di libri – aggiunge il sindaco Maria Rita Schembari – si offre a questa novità. Vogliamo dialogare con gli autori aprendo le porte della biblioteca e, nell’epoca del predominio del digitale, riportare le persone di ogni età ad innamorarsi nuovamente del libro cartaceo. Un rapporto affettivo – ancora il primo cittadino – quello dello sfogliare le pagine, del sentire il profumo della carta stampata, del poter sottolineare e quindi, lasciare anche la propria traccia di lettore attento su un libro che non va mai sottovalutato”.

Comiso 26 gennaio 2024

