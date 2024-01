Firrincieli: “Caso Iblea Acque, quella certa mancanza di fiducia”

“Abbiamo sempre detto che l’acqua deve rimanere pubblica e lo abbiamo ribadito in Consiglio comunale quando l’amministratore unico di Iblea Acque è venuto a raccontarci che cosa aveva fatto e che cosa farà. Naturalmente, confidavamo sul fatto che tutte le procedure sarebbero state improntate alla massima trasparenza e caratterizzate da atti legittimi, così come abbiamo dichiarato in aula. Certo, il fatto che siano emerse irregolarità nel primo bando e che adesso il comitato di controllo analogo abbia eccepito sull’iter per le assunzioni, deve per forza farci porre un mucchio di domande rispetto a quelle che, in apparenza, leggiamo come furbate”. Lo dice il consigliere comunale del movimento Cinque Stelle, Sergio Firrincieli, dopo quanto accaduto in queste ultime ore, con la netta presa di posizione del comitato che ha voluto riportare le procedure per le assunzioni lungo l’alveo della correttezza. “Se da un lato, questo, naturalmente – continua Firrincieli – non può che farci ritenere soddisfatti, dall’altro fa sollevare ulteriori interrogativi. Soprattutto per quanto riguarda il mettere in discussione la fiducia che i sindaci nutrono nei confronti dell’amministratore unico. Diciamo che l’istanza formulata e pretesa dai sindaci attraverso il comitato comporterebbe un passo indietro del massimo vertice di Iblea Acque senza essere richiesto. Siamo certamente soddisfatti della posizione assunta dai primi cittadini, una circostanza che dimostra come la società pubblica debba sempre fare i conti con la politica, quindi con i rappresentanti dei cittadini. Certo, ci dispiace che il tutto abbia dovuto avere inizio dalla doppia denuncia pubblica di un consigliere comunale perché diversamente questa questione sarebbe naufragata nell’indifferenza generale. Mi chiedo perciò, a questo punto, chi dovrebbe prendere decisioni drastiche. Tanto finirà come sempre. E cioè che nel giro di tre giorni tutto cadrà nel dimenticatoio. In attesa, speriamo mai più, del prossimo tentativo; in attesa, speriamo anche in questo caso mai più, della prossima furbata”.

