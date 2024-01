Vittoria. Violenta rissa nei pressi di un bar, quattro denunce

Nei giorni scorsi si erano resi autori di una violenta rissa nei pressi di un bar di Vittoria, scagliandosi contro sedie e tavoli, i quattro giovani identificati e denunciati da personale del Commissariato di P.S. di Vittoria

A seguito di tali fatti, personale del Commissariato di Vittoria avviava immediatamente serrate indagini, con l’ausilio di personale del locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, acquisendo numerosi immagini video registrate da diversi impianti di video sorveglianza cittadini ubicati nei pressi della zona teatro dell’evento delittuoso.

Dall’analisi delle suddette immagini si aveva modo di appurare sin da subito le varie fasi e lo svolgimento dell’evento delittuoso messo in atto dagli autori e l’identità degli stessi.

Nello specifico, le riprese effettuate da diversi sistemi di video sorveglianza presenti nei pressi del luogo della rissa permettevano di ricostruire l’esatta dinamica dell’evento; in particolare gli autori davano vita ad una violenta discussione, passata poi alle vie di fatto, all’interno di un noto bar cittadino, per poi spostarsi nei pressi di un altro bar, nei pressi di via Garibaldi, ove iniziavano a scagliarsi contro sedie e tavoli, per poi far perdere le proprie tracce lungo le vie limitrofe.

La ulteriore attività info investigativa portata avanti dal Commissariato di P.S. di Vittoria, arricchita dall’analisi di ulteriori sistemi di video sorveglianza cittadini, permettevano di individuare con precisione gli autori dell’evento delittuoso, identificati in quattro giovani di Vittoria.

In considerazione di quanto accertato e degli elementi di prova acquisiti, quattro giovani venivano deferiti in stato di libertà all’autorità competente per i reati di rissa e danneggiamento.

