Tafferugli allo Stadio di Scicli. L’assessore ribatte. Riceviamo

Apprendo con disappunto che il Pd di Scicli, senza aver prima effettuato una accurata verifica dei fatti, ha diramato una nota stampa in cui accusa l’assessore del Comune di Scicli e quindi la mia persona, di essersi reso protagonista di una condotta irriguardosa nei confronti di un guardalinee alla fine della partita tra Scicli e Pro Ragusa.

Nello smentire categoricamente ogni mia diretta implicazione nella incresciosa vicenda, condanno fermamente quanto accaduto.

Ribadisco la mia totale estraneità ai fatti di cui si narra.

Ho assistito alla partita che è stata caratterizzata da un finale incandescente e alla fine della stessa sono andato via senza aver alcun contatto con la terna arbitrale.

Rimango ancora esterrefatto che il Pd di Scicli, con una maldestra operazione mediatica, tenti di coinvolgere forzatamente la mia persona .

Confido che venga fatta piena luce al riguardo e nello stesso tempo per quanto riguarda le erronee notizie diffuse, mi riservo di procedere per vie legali, sia verso gli autori della nota che verso coloro che diano enfasi e visibilità a tale calunnia.

Assessore allo sport

Giuseppe Puglisi.

