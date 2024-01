Situazione urbanistica a Modica. Quali le iniziative dell’Amministrazione?

Il consigliere comunale del PD, Giovanni Spadaro, ha presentato un’interrogazione al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e all’assessore all’urbanistica, in cui

rappresenta che per effetto dell’approvazione del Piano Regolatore da parte della Regione nel dicembre 2017 e della sua mancata impugnazione da parte della allora Amministrazione, oggi il territorio del Comune di Modica è del tutto privo di zone destinate alla realizzazione di attività commerciali e di opere pubbliche e per il resto è qualificato come una immensa zona agricola.

Infatti – scrive Spadaro – a parte il centro storico, tutti gli altri quartieri della nostra città, così come Marina di Modica, Frigintini e Zappulla, sono oggi zona E agricola.

Tale situazione – continua il consigliere – ha comportato e comporta lo sfruttamento intensivo e selvaggio delle pochissime zone edificabili esistenti ed impedisce ogni prospettiva di sviluppo del territorio, in un clima di assoluta confusione.

Chiedo, quindi, di conoscere quali iniziative intenda assumere l’Amministrazione Comunale per ripristinare l’ordinato assetto del territorio comunale ed in particolare chiedo che si provveda alla riqualificazione urbanistica delle aree oggi destinate a zona agricola, adottando anche per macro varianti relative a singoli quartieri le medesime previsioni contenute nella Variante al PRG adottata dal Commissario ad acta nel 2013 ed illegittimamente disattese dall’Assessorato al Territorio, tanto più che esse sono già munite di apposita VAS. La speranza che almeno stavolta, la richiesta non rimanga senza un chiaro riscontro.

