Scicli. Il sindaco a Pompei per lo spettacolo di Emilio Isgrò

Il pubblico seduto sul palcoscenico, mentre lo spettacolo si svolge sulle gradinate del Teatro Romano di Pompei.

Il sindaco di Scicli Mario Marino è stato ospite dell’artista di fama mondiale Emilio Isgrò in occasione della prima messa in scena, a venti anni dalla sua pubblicazione, dell’Odissea Cancellata.

Emilio Isgrò, artista noto per le sue “cancellature” che trasformano i testi in nuove opere d’arte, è l’autore di Odissea cancellata, una personale interpretazione del poema omerico andata in scena nei giorni scorsi nella meravigliosa cornice del Teatro Grande, all’interno del Parco archeologico di Pompei.

Pompei, una città cancellata.

Prodotto dal Teatro Nazionale di Napoli, lo spettacolo inaugurale della settima edizione della rassegna Pompeii Theatrum Mundi reinterpreta in modo assolutamente originale l’opera di Omero.

Mentre i versi dell’Odissea vengono cancellati davanti agli occhi degli spettatori, lasciando visibili solo le parti di testo che l’autore ritiene fondamentali, il decennale viaggio di Ulisse si scombina e prende una nuova forma, intrappolato da personaggi onirici in una costante rilettura del ruolo dell’eroe omerico. Le gradinate del Teatro Grande diventano così uno spazio su cui si avvicendano immagini, parole e interpretazioni attoriali, creando un effetto visivo di grande impatto: una fusione di poesia, performance e arte visiva che rende Odissea cancellata uno spettacolo capace di rompere gli schemi consolidati del teatro di prosa novecentesco.

Emilio Isgrò (Barcellona di Sicilia, 1937) sta legando sempre di più il suo nome a Scicli e ha voluto che al suo spettacolo di Pompei, dove lo stesso artista siciliano è apparso ieraticamente in scena interpretando il ruolo di Omero, indossando un impermeabile nero e gli occhiali da cieco, fosse presente il primo cittadino della comunità di Scicli in rappresentanza di tutti gli sciclitani.

Il sindaco ha donato al grande intellettuale siciliano una copia del libro “Discover Scicli, Scoprire Scicli”.

