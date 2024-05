Modica calcio. Domenica la finale playoff regionale col Milazzo

“Ci sono momenti in cui dimostrare di esserci può fare la differenza, soprattutto nel calcio. Sentire la presenza di una città intera che spinge e crede nel risultato sportivo e sociale può determinare il risultato.

Noi ci abbiamo sempre creduto e abbiamo sempre spinto, specie in una stagione da montagne russe, anche quando in determinati momenti sarebbe stato più facile rimandare all’anno successivo o quando, ancora peggio, sarebbe stato più semplice rinunciare all’obiettivo.

Centimetro dopo centimetro ci siamo guadagnati la possibilità di poter disputare questi playoff.

Con la dignità di chi sa di essersi conquistato questa occasione e con il coraggio di chi non ha paura di tentare, domenica andremo a giocarci la nostra finale play off.

Dopo tutto dignità e coraggio sono due tra gli aggettivi che meglio rappresentano la città di Modica, i suoi abitanti e il suo tessuto economico-sociale.

E noi speriamo proprio che sia la nostra città, questa domenica, ad accompagnare i nostri ragazzi verso l’obiettivo finale”.

