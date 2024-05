Pagamenti elettronici: novità in arrivo dal forum di San Francisco

La rivoluzione messa in atto anni fa dai pagamenti elettronici a quanto pare non è ancora terminata. Grandi novità si attendono per le carte digitali e in generale per i servizi associati agli acquisti. Le dritte ci arrivano direttamente dal Payments Forum di San Francisco e ci svelano che ci saranno nuovi modi per utilizzare le nostre carte, novità finalizzate ovviamente a semplificarci la vita e allo stesso tempo offrirci anche maggiore sicurezza durante le transazioni.

Tutte le novità in arrivo

Diciamoci la verità, benché ormai la stragrande maggioranza di noi utilizza le carte per effettuare i propri pagamenti elettronici anche nei negozi fisici, c’è chi preferisce ancora il caro e vecchio contante per evitare spiacevoli inconvenienti.

Sappiamo infatti ci sono parecchie truffe sulle carte, a volte perpetrate dagli stessi esercenti, anche se il più delle volte le insidie arrivano direttamente dal bancomat quando viene clonato durante i prelievi. Per questo motivo, avere servizi sempre più efficienti e sicuri è una delle prerogative massime che i colossi del settore vogliono offrire ai propri clienti . Naturalmente, oltre al tema della sicurezza c’è anche quello della semplicità.

Durante l’evento di San Francisco organizzato da Visa, il colosso ha infatti annunciato l’arrivo di Visa Flexible Credential che è sia carta di credito che di debito. Insomma, una doppia proposta in un’unica soluzione. La carta, che permetterà quindi di effettuare pagamenti secondo le due modalità, ma anche a rate, è già disponibile da un po’ di tempo in Asia, mentre in America arriverà questa estate. Nessuna data d’uscita invece per l’Europa. Altre interessanti novità sono quelle relative alle funzioni da smartphone, le cosiddette “tap”. Sarà infatti possibile con un Tapping trasformare il device in un POS, ma anche confermare l’identità digitale semplicemente cliccando.

Pagamenti elettronici, le altre novità in arrivo

L’evento che si è svolto a San Francisco organizzato da Visa ha aperto le porte a tante nuove prospettive offerte ai clienti.

Le carte per effettuare pagamenti elettronici si faranno quindi sempre più performanti e sicure e allo stesso tempo permetteranno ai clienti di trovare soluzioni sempre più facili e pratiche per effettuare le proprie transazioni. Quelle già citate riguardano proprio servizi aggiuntivi che permetteranno di facilitare appunto l’utilizzo delle carte, come abbiamo visto quelle di debito e credito insieme, e il Tap to Pay che comprende anche il P2P, che permetterà do inviare già facilmente denaro a parenti e amici.

Particolarmente sentito era poi il tema della sicurezza, e sempre nelle soluzioni offerte dal Tap da effettuare sul proprio smartphone, arriva anche Tap to Add Card, una funzione che permetterà di aggiungere con maggiori controlli una nuova carta al proprio Wallet. Rimaniamo sul tema della sicurezza per l’ultima novità presentata da Visa a San Francisco, ossia la tecnologia passkey. Anche il gigante statunitense quindi ha deciso di sostituire le password alfanumeriche con l’identificazione biometrica dell’utente. Stop quindi a pin e codici da ricordare per accedere e utilizzare i nostri conti e carte, anche per queste ultime infatti arriveranno metodi più sicuri e pratici a breve, come il riconoscimento facciale e l’impronta digitale.

