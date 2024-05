Carenza personale Polizia Locale Modica. Lettera aperta. Riceviamo

Lettera aperta- invito- diffida Assunzione Agenti di Polizia Municipale nei Comuni della Regione Sicilia e, nello specifico, per l’assunzione nel Comune di Modica a seguito di utilizzazione e scorrimento delle graduatorie degli idonei di altri Enti Locali.

La carenza di Vigili urbani è un problema attuale e diffuso nei comuni della Regione Sicilia, in particolare nella Provincia di Ragusa e, nello specifico nel Comune di Modica. La sicurezza pubblica è una priorità fondamentale che va tutelata ed assicurata in ogni modo, nonostante le ristrettezze economiche.

Il Ruolo della Polizia Locale, diverso dalla figura del “ Vigile Urbano” ormai decaduto dal lontano 1986 è drasticamente cambiato adeguandosi alle radicali trasformazioni della realtà è chiamata sempre più a svolgere mansioni tipiche della Polizia dello Stato con notevoli competenze, quali responsabile della sicurezza urbana, ordine pubblico, polizia giudiziaria, polizia stradale con rilevazione dei sinistri stradali, ambientale e tributaria, all’effettuazione dei famigerati TSO, Il Comune di Modica si trova a dover operare drasticamente a tali incombenze con un organico estremamente ridotto.

Infatti, su una popolazione di oltre 55.000 abitanti secondo normativa vigente dovrebbero operare in organico circa 105 agenti di Polizia locale, illegittimamente e fuori da ogni logica giuridica, in atto, risultano in organico solo formalmente“sulla carta” 19 agenti, così rappresentati: un Comandante, un Vice Comandante, due agenti destinati a tempo pieno nel comune di Pozzallo, 5 agenti destinati al settore amministrativo perchè per motivi di salute non possono essere utilizzati nei servizi esterni, 5 ausiliari del traffico che possono esercitare solo funzioni di controllo della sosta ed accertarne le sanzioni, con impossibilità di poter rilevare incidenti, altri impiegati negli uffici di polizia giudiziaria, al nucleo di polizia edilizia, all’ annona e nel nucleo di polizia amministrativa. Non può che evidenziarsi come, a breve, ulteriori 5 unità saranno collocati in quiescenza.

Per questa disastrosa carenza di personale solo due agenti possono svolgere servizio esterno.

Gli agenti attualmente in servizio sono notevolmente irrisori ed insufficienti per coprire tutte le necessità del Comune di Modica, mettendo a rischio la sicurezza e l’efficienza dei servizi, pertanto la presente lettera-diffida viene inviata prioritariamente per quanto di competenza, al Prefetto di Ragusa, che quale Autorità Provinciale di pubblica sicurezza intervenga nei confronti dell’AmministrazioneComunale, e del Sindaco “ Monisteri” che quale Organo della Sicurezza del Comune di Modica assicuri le istanze di sicurezza degli uomini e delledonne, che vivono sul proprio territorio ed assumendo tutte quelleiniziative di prevenzione sociale per migliorare la vivibilità e laqualità dei luoghi di vita.

La presente lettera-diffida, dallo scrivente redatta quale corresponsabile della Sezione locale di Modica dell’Unione Nazionale Consumatori è rivolta anche ai Comuni della Provincia di Ragusa e della Regione Sicilia che si trovano in situazione di carenza di agenti di Polizia municipale ed è prevalentemente orientata a sollecitare ad adottare gli strumenti normativi per consentire nell’ottica della normativa vigente il superamento di tale ostacolo provvedendo all’ incremento dell’ organico degli agenti di Polizia Locale, in relazione a quanto previsto dall’art. 97 della Costituzione, secondo cui l’accesso nel pubblico impiego debba avvenire mediante concorso nelle pubbliche amministrazioni, salvo i casi stabiliti dalla legge. Questo principio viene ulteriormente ribadito nel decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che prevede che l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avvenga tramite procedure selettive.

Il Ruolo delle Graduatorie Concorsuali

Negli ultimi anni, si è verificata una significativa inversione di rotta nell’applicazione del principio del concorso pubblico, fino a rendere sostenibile che lo scorrimento delle graduatorie sia assunto come regola generale per le pubbliche amministrazioni. Lo scorrimento delle graduatorie concorsuali permette di individuare ulteriori “vincitori” tra coloro che, pur avendo superato tutte le prove concorsuali, non sono risultati vincitori presso l’ente che ha indetto il concorso. Questa pratica si è progressivamente affermata come un’alternativa all’indizione di nuovi concorsi, che sarebbe molto oneroso per le amministrazioni.

L’istituto dello scorrimento delle graduatorie offre diversi vantaggi:

**Economicità**: Evita i costi economici e organizzativi connessi all’indizione di nuove procedure selettive, particolarmente rilevanti per gli enti di ridotte dimensioni e con carenza di organico. **Celerità**: Rende più rapido il procedimento finalizzato all’assunzione di personale, rispettando i principi di economicità e speditezza dell’azione amministrativa. **Validità Giuridica**: Rispetta la regola del reclutamento tramite concorso pubblico, garantendo che il personale assunto abbia superato una selezione conforme ai principi costituzionali.

Normativa di Riferimento

L’articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, consente alle pubbliche amministrazioni di utilizzare le graduatorie in corso di validità di altri enti, previo accordo. Con la legge di bilancio 2020, n. 160/2019, si è estesa la possibilità di utilizzare le graduatorie esistenti non solo per coprire i posti messi a

Procedura di Scorrimento

Per attivare lo scorrimento di una graduatoria, è necessario che:

La graduatoria sia ancora valida. Vi sia corrispondenza tra il profilo e la categoria professionale del soggetto collocato in graduatoria e il profilo e la categoria professionale vacante nell’ente che intende scorrere la graduatoria.

La scelta di un nuovo concorso deve essere adeguatamente motivata per evitare contenziosi da parte degli idonei che vantano una posizione di aspettativa verso lo scorrimento.

Utilizzo di Graduatorie di Altri Enti

Le graduatorie approvate da altri enti possono essere utilizzate da altre amministrazioni sulla base di intese raggiunte, rispettando l’ordine delle medesime e criteri predeterminati. Questo include:

Legittimità e Trasparenza

Il procedimento di utilizzo delle graduatorie di altri Enti Locali deve avvenire con la massima trasparenza per prevenire fenomeni corruttivi. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti della Sardegna ha ribadito la necessità di seguire rigorosamente l’ordine di merito della graduatoria da scorrere. Non è consentito selezionare candidati “ad personam” o utilizzare modalità di selezione aggiuntive come colloqui motivazionali.

Validità delle Graduatorie

Per quanto concerne la validità delle graduatorie, il Testo Unico degli Enti Locali stabilisce che le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Le amministrazioni locali devono quindi verificare l’efficacia della graduatoria prima di procedere allo scorrimento.

Casi Giurisprudenziali Rilevanti

Diversi pronunciamenti giurisprudenziali hanno consolidato l’orientamento verso l’utilizzo delle graduatorie:

**Consiglio di Stato, Sez. V, 1 marzo 2005, n. 794**: Ha affermato che l’utilizzo delle graduatorie deve rispettare il principio di merito. **Consiglio di Stato, Sez. V, 16 ottobre 2002, n. 5611**: Ha ribadito l’importanza della trasparenza nel processo di scorrimento delle graduatorie. **TAR Veneto, n. 864/2011**: Ha stabilito che lo scorrimento è illegittimo in caso di mancata corrispondenza del profilo professionale.

Procedura di Scorrimento e Compensi

L’accordo tra gli enti per l’utilizzo delle graduatorie è di natura privatistica e deve essere perfezionato con l’adozione di atti da parte dei responsabili competenti. Per il servizio reso, l’ente titolare della graduatoria potrebbe chiedere un compenso, che può essere devoluto al bilancio dell’Ente o destinato alle politiche di incentivazione del personale.

Decadenza o Depennamento dalla Graduatoria

Il TAR L’Aquila, con la sentenza n. 125 del 12/04/2022, ha riconosciuto il diritto dei candidati di rifiutare una chiamata di assunzione senza essere cancellati definitivamente dalla graduatoria. Questo permette agli enti di procedere al successivo scorrimento senza penalizzare i candidati che rifiutano per motivi personali o professionali.

Contesto Normativo e Sociale del Comune di Modica

Il Comune di Modica si trova ad affrontare sfide uniche legate alla sua posizione geografica, alla popolazione e alle risorse disponibili. La città è caratterizzata da un’alta densità abitativa e da una significativa presenza di attività commerciali e turistiche, che richiedono una vigilanza costante e un’efficiente gestione della sicurezza pubblica. In questo contesto, la carenza di personale nella Polizia Urbana diventa ancora più critica.

La presenza ridotta di vigili urbani influisce negativamente sulla capacità del Comune di Modica di rispondere tempestivamente alle esigenze dei cittadini e di garantire un ambiente sicuro e ordinato . La gestione del traffico, la prevenzione della criminalità e il controllo del territorio sono solo alcune delle funzioni fondamentali che richiedono un numero adeguato di agenti di polizia urbana.

Soluzioni Proposte e Applicabilità

Per affrontare questa situazione, il Comune di Modica deve considerare l’adozione di strategie che consentano di incrementare rapidamente e in modo efficiente l’organico della Polizia Urbana. L’utilizzo delle graduatorie di altri enti locali rappresenta una soluzione praticabile e vantaggiosa, che può essere implementata attraverso una serie di passaggi ben definiti.

Dotarsi prioritariamente di un Regolamento sull’utilizzo delle graduatorie di merito di altri Enti locali, tale adempimento risulta propedeutico e necessario nelle more della modifica del bilancio del piano triennale 2023/2025, già approvato con deliberazione del Commissario Straordinario N. 103 del 04/052023 e che potrebbe essere normativamente modificato con la previsione di nuove risorse economiche per le nuove assunzioni degli Agenti di polizia urbana. Ciò a parere dello scrivente sarebbe attuabile per motivate esigenze analogamente al fabbisogno economico previsto in bilancio per il triennio 2023/2025 per il reclutamento dei tre Dirigenti con la predetta deliberazione N. 103/2023 ed indipendentemente dalla necessaria approvazione dei rendiconti . Valutazione delle Graduatorie Esistenti: Il primo passo consiste nell’identificare le graduatorie concorsuali valide presso altri enti locali che possano essere utilizzate per l’assunzione di nuovi agenti. Questa valutazione deve tenere conto della corrispondenza tra i profili professionali richiesti e quelli disponibili nelle graduatorie. Stipula di Accordi Interistituzionali. Una volta identificate le graduatorie potenzialmente utilizzabili, è necessario stipulare accordi formali con gli enti titolari delle graduatorie. Questi accordi devono definire chiaramente i termini e le modalità di utilizzo delle graduatorie, assicurando la trasparenza e il rispetto delle normative vigenti. Bando del Comune per la manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da Altri Enti per la copertura di posti di Agenti di polizia Municipale. da parte del Comune, cui gli aspiranti Interpello degli Idonei: Successivamente, si procede all’interpello degli idonei presenti nelle graduatorie, seguendo rigorosamente l’ordine di merito. Gli idonei interpellati devono essere informati delle condizioni di assunzione e avere la possibilità di accettare o rifiutare l’offerta senza subire penalizzazioni. Assunzione e Formazione del Personale**: Gli idonei che accettano l’assunzione devono essere integrati nell’organico della Polizia Urbana di Modica e sottoposti a un’adeguata formazione per garantire che siano pronti a svolgere le loro funzioni in modo efficiente.

Benefici per i Comuni carenti di personale e nello specifico per il Comune di Modica

L’adozione di questa strategia offre numerosi benefici per il Comune di Modica:

Incremento Rapido dell’Organico**: L’utilizzo delle graduatorie consente di aumentare rapidamente il numero di agenti di polizia urbana disponibili, riducendo i tempi necessari per l’indizione e lo svolgimento di nuovi concorsi. Risparmio Economico**: Evitando i costi associati ai nuovi concorsi, il Comune può allocare le risorse economiche in modo più efficiente, destinandole ad altre esigenze prioritarie. Miglioramento della Sicurezza Pubblica**: Con un organico più numeroso, la Polizia Urbana di Modica può svolgere in modo più efficace le proprie funzioni di vigilanza e controllo, migliorando la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. Gestione delle Aspettative dei Candidati: È importante garantire che tutti i candidati interpellati siano trattati in modo equo e trasparente, evitando qualsiasi forma di favoritismo o discriminazione e che l’assunzione sia basata sul merito e che venga rispettato l’ordine di merito delle graduatorie.

Guardando al futuro, è evidente che l’utilizzo delle graduatorie di altri enti locali rappresenta una strategia di reclutamento che può essere ulteriormente perfezionata e resa ancora più efficiente.

Le amministrazioni locali devono investire nella creazione di sistemi informatici e piattaforme digitali che facilitino lo scambio di informazioni e la gestione delle graduatorie. Questo potrebbe includere la creazione di una banca dati nazionale delle graduatorie concorsuali, accessibile a tutte le amministrazioni locali, che consenta di identificare rapidamente le graduatorie valide e disponibili per il reclutamento.

Inoltre, è importante che le amministrazioni locali sviluppino procedure standardizzate per la stipula di accordi interistituzionali, che garantiscano la trasparenza e la conformità alle normative vigenti. Questi accordi dovrebbero includere clausole che definiscano chiaramente i termini e le condizioni di utilizzo delle graduatorie, i criteri di selezione dei candidati e le modalità di gestione delle risorse economiche associate al processo di scorrimento.

Un altro aspetto cruciale è la formazione e l’integrazione del personale assunto tramite scorrimento delle graduatorie. Le amministrazioni locali devono assicurarsi che i nuovi agenti di polizia urbana ricevano un’adeguata formazione iniziale e continua, per garantire che siano pienamente operativi e in grado di svolgere efficacemente le loro funzioni. Infine, è essenziale che le amministrazioni locali promuovano una cultura della trasparenza e dell’integrità, per garantire che il processo di scorrimento delle graduatorie avvenga in modo equo e imparziale. Questo richiede un impegno costante da parte dei dirigenti e dei responsabili del personale, che devono vigilare attentamente sul rispetto delle normative e adottare misure preventive per evitare qualsiasi forma di favoritismo o corruzione.

In conclusione, l’utilizzo delle graduatorie di altri Enti Locali per l’assunzione di personale nella Polizia Urbana rappresenta una soluzione innovativa e efficace per affrontare la carenza di personale nelle amministrazioni locali. Tuttavia, per sfruttare appieno i benefici di questa strategia, è necessario un impegno continuo da parte delle amministrazioni locali, che devono investire nella creazione di sistemi e procedure trasparenti, efficienti e conformi alle normative vigenti. Solo in questo modo sarà possibile garantire un servizio pubblico di qualità, che risponda alle esigenze dei cittadini e promuova la fiducia nella pubblica amministrazione.

Alla luce di quanto sopra si Invita la Prefettura per quanto di competenza ad intervenire, si Sollecita e si diffida il Sindaco, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale e i Dirigenti preposti ad attivare le necessarie misure da predisporre con urgenza gli adempimenti procedurali ed amministrativi, nonché, all’approvazione dei rendiconti , che rappresentano il presupposto essenziale per attingere all’assunzione degli agenti di polizia comunale mediante utilizzo della graduatorie di altri comuni.

La sezione locale dell’UNC si dichiara disponibile a suffragare tale diritto a favore di soggetti idonei per l’ utilizzo e lo scorrimento di graduatorie ai fini dell’ accesso all’impiego di graduatorie di Enti Locali o di altre Amministrazioni. Per quanto di competenza, si Invitano gli Organi Istituzionali in indirizzo, ad un cortese sollecito riscontro, in relazione all’interesse giuridicamente rilevante degli iscritti quali cittadini di questo Comune di Modica.

Avv. Antonino Di Giacomo

Corresponsabile della Sezione Locale Unione Nazionale Consumatori

