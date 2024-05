Voli diretti dall’aeroporto di Comiso. Finalmente, novità in arrivo

Ci sono novità in arrivo dall’aeroporto di Comiso che consistono nell’attivazione del volo diretto con Barcellona: 2 voli settimanali, il giovedì e la domenica, grazie alla compagnia aerea Vueling. L’altro volo internazionale diretto è quello low cost per Parigi a soli 45 euro, grazie a Transavia, compagnia aerea low cost francese, che renderà operative le nuove tratte aeree entro l’estate 2024 dal Pio La Torre di Comiso all’aeroporto Orly di Parigi e viceversa a prezzi concorrenziali a bordo di Boeing 737/800. L’aeroitalia garantisce invece i voli da Comiso verso Roma Fiumicino e viceversa con 6 voli settimanali dal primo giugno (tutti i giorni, escluso il sabato). Attive anche le tratte aeree da Comiso verso Pisa e Bologna con gli aerei della stessa compagnia. Si vola 3 volte a settimane per Bologna, 2 volte per Pisa. Mentre dal prossimo 24 giugno, easyJet collegherà per la prima volta la città di Napoli con l’aeroporto Pio La Torre di Comiso, accompagnando i passeggeri in arrivo dal capoluogo campano, offrendo ai passeggeri siciliani una migliore connettività con il resto del Paese. La nuova rotta sarà operata con 2 voli settimanali, il lunedì e il giovedì. Il nuovo collegamento va ad ampliare il portafoglio di destinazioni raggiungibili da Napoli con easyJet. I voli tra Napoli e Comiso sono già in vendita sul sito easyJet.com. Una nuova tratta significativa che fa da apripista all’importante investimento di EasyJet, con 2 frequenze settimanali previste il lunedì e il venerdì, Comiso diventa testimone della forte collaborazione tra Sac, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, e la compagnia inglese EasyJet che già da tempo investe sullo snodo di Catania. Inoltre, dalla prossima estate, a partire dal 5 luglio, sarà attivata la nuova rotta aerea Comiso Bari e viceversa. I voli saranno bisettimanali. Lunedì Bari-Comiso ore 15:40 e Comiso-Bari ore 22,20. Venerdì Bari-Comiso ore 15:40 e Comiso-Bari ore 22:35. Si volerà su un Airbus A320. Lo rende noto la compagnia aerea Volotea. L’offerta di nuove rotte va ad aggiungersi alle altre rese note di recente. Dal 21 marzo saranno disponibili inoltre 2 nuovi collegamenti operati dalla compagnia aerea low cost Volotea dall’aeroporto di Comiso a Verona, con un’offerta complessiva di oltre 22.000 posti

