Giustizia vilipesa…l’opinione di Rita Faletti

Non tutte le guerre sono uguali, ce lo insegna la Storia. Ci sono guerre che si combattono per difendersi e ci sono guerre per attaccare. In entrambi i casi c’è un aggredito e un aggressore, una vittima e un carnefice. Distinguere l’un dall’altro è semplicissimo, finché non arrivi il solito pacifista a cercare di dimostrarci il contrario. Il procuratore presso la Corte penale internazionale, evidentemente con poca esperienza di guerre e molta boria, ha confuso aggredito e aggressore, preda e corsaro. Karim Ahmad Khan, inglese di origine pachistana, ha emesso una richiesta di arresto internazionale nei confronti dei capi politici e militari di Hamas, Yahya Sinwar, Deif Mohammed e Ismail Haniyeh “per sterminio, omicidio, presa di ostaggi, stupro e violenza sessuale durante la detenzione” e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Gallant “per sterminio e fame come metodo di guerra e aver colpito i civili deliberatamente”. Esempio impareggiabile di giustizia, aver messo sullo stesso piano l’organizzazione criminale di terroristi fanatici, pianificatori di una strage di ebrei, e il capo di uno stato democratico, democraticamente eletto, e il suo ministro della Difesa, impegnati da otto mesi in una guerra di autodifesa per l’esistenza del loro popolo e la distruzione di un gruppo di fondamentalisti assassini. La bilancia della giustizia diventata pericolosamente il simbolo di un’ingiustizia clamorosa e ignobile, indifferente alla logica, alla ragione e alla morale. La barbarie e la civiltà trattati allo stesso modo, nessun riguardo per bambini e donne palestinesi, vittime di chi li avrebbe potuti difendere consegnando gli ostaggi rapiti (quanti? In quali condizioni?), usati come merce di scambio per un ricatto infinito allo scopo di mantenere il proprio schifoso potere per reiterare crimini inumani. Ma quei bambini e quelle donne valgono, per Hamas, meno di niente. “Anche centomila morti civili sarebbero nulla in confronto al bene per la causa”, parole di Sinwar, pronto a sacrificare a una causa immonda i suoi stessi figli. Dell’odio anti giudaico, del progetto di eliminazione razziale concepito dagli ayatollah e condiviso con le sue gang assassine, della tirannia di bestie sanguinarie su un popolo indifeso, nel verbale di Karim Ahmad Khan non c’è traccia. Per lui, difendersi e difendere dalla barbarie è reato.

