Ragusa. Tre interventi di supervisione professionale nel Distretto Socio-Sanitario 44

Il Comune di Ragusa, ente capofila del Distretto Socio-Sanitario 44, in collaborazione progettuale con la Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres” e il Consorzio Sol. Co. Rete di Imprese Sociali Siciliane, ha avviato un percorso triennale di “supervisione” delle operatrici e degli operatori dei comparti socioassistenziale ed educativo per sostenere l’ascolto, la condivisione e il miglioramento, personale e professionale, delle dinamiche relazionali e delle prestazioni organizzative.

Del Distretto Socio-Sanitario 44 fanno parte i Comuni di Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Santa Croce Camerina; la Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno d’Alcontres” di Modica opera da 54 anni nel settore della ricerca sociale e della formazione universitaria e post-universitaria; il Consorzio Sol.Co. è una rete di imprese sociali che opera, da quasi 30 anni per contribuire allo sviluppo dei territori e delle comunità.

Il progetto è finanziato dal PNRR attraverso la Missione 5 “Inclusione e coesione”, che alla componente 2 si occupa di “infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” e in particolare del “settore dei servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”. L’obiettivo è quello di rafforzare i servizi sociali e prevenire efficacemente il fenomeno del burn-out tra gli operatori e le operatrici sociali ed educativi/e.

Il percorso è iniziato il 5 dicembre 2023 e, per il primo anno, si svilupperà in 8 incontri (pari a 33 ore di attività di supervisione), nei quali saranno coinvolti e coinvolte 38 assistenti sociali e 59 operatori e operatrici del mondo educativo dei Comuni del Distretto 44 e degli Enti convenzionati con i Comuni, per promuovere una migliore integrazione fra le risorse umane impegnate nel territorio distrettuale.

L’attività si concentrerà su tre aree d’intervento specifiche – Supervisione dell’Équipe di Assistenti Sociali, Supervisione individuale di Assistenti Sociali; Supervisione delle Équipe multidisciplinari – e si fonderà su un approccio partecipativo tra assistenti sociali, operatori, operatrici, figure professionali, educatrici ed educatori.

I primi due incontri hanno permesso di incontrare, rispettivamente, tutte le Équipe multidisciplinari di educatori e di educatrici e tutte le Équipe di assistenti sociali partecipanti al progetto, rilevando fabbisogni e criticità da approfondire nel corso degli incontri successivi.

Elvira Adamo, Assessora ai Servizi Sociali, Politiche per l’inclusione e Pari Opportunità del Comune di Ragusa, ha portato i saluti istituzionali e sottolineato l’importanza di un percorso formativo di rilievo e di utilità fondamentale per coloro che operano nel sociale.

Al primo incontro hanno preso parte il funzionario Guglielmo Digrandi – funzionario dei Servizi Sociali del Comune di Ragusa -, Gian Piero Saladino – Direttore della Scuola “F. Stagno D’Alcontres” – con il suo delegato di progetto Corrado Parisi, Tonino Solarino – psicologo e psicoterapeuta – supervisore responsabile per le Équipe di educatori ed educatrici.

Al secondo incontro hanno preso parte Sonia Benvenuto – delegata di progetto di Sol.Co. Rete di Imprese Sociali Siciliane – e Francesco Di Mauro – esperto assistente sociale – supervisore delle Équipe di assistenti sociali.

Il progetto vedrà l’impegno dei tre Enti promotori e delle figure professionali coinvolte per perseguire il miglioramento della qualità della vita lavorativa delle operatrici e degli operatori partecipanti e, di conseguenza, dell’utenza dei servizi socio-educativi del Distretto 44.

