Tentato rapimento neonato. Ragusa, arresto convalidato

Il pubblico ministero Ottavia Polipo ha chiesto la convalida e la custodia cautelare in carcere. L’avvocato Mangione ha chiesto la revoca della custodia in carcere e il trasferimento presso una Rems, ovvero Residenza per l’esecuzione di misure di sicurezza, strutture sanitarie di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. Intanto sono emersi nuovi particolari, quella messa in atto dall’indagato è stata un’azione violenta e insistente. Il giovane si sarebbe avvicinato all’improvviso ad una madre che teneva il piccolo nel marsupio, a contatto con il corpo. La difficoltà a prendere il piccolo e la resistenza istintiva della donna non hanno permesso che l’azione venisse portata a termine. E poi l’intervento tempestivo del padre del piccolo che a pochi metri stava spingendo il passeggino con l’altra figlia di appena 3 anni, l’aiuto di alcuni passanti e il provvidenziale arrivo anche di due poliziotti del nucleo logistico che, visto il trambusto, si sono fermati, hanno evitato il peggio. La famiglia di origini albanesi è sotto choc. Il neonato sta bene. Le ragioni del gesto non sono note. Il ventiduenne risulta incensurato e non ha mai manifestato segni di squilibrio e mai è stato preso in carico dal Dipartimento di salute mentale dell’Azienda sanitaria di Ragusa.