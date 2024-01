Ragusa. Approvati due atti del consigliere Firrincieli (M5S)

Due gli atti di indirizzo presentati ieri in aula a Ragusa dal consigliere comunale dei Cinque Stelle, Sergio Firrincieli. Il primo riguarda la manutenzione delle aree circostanti i mausolei dei tre cimiteri cittadini affinché siano eliminate quelle situazioni di impraticabilità che, aldilà dei lavori già eseguiti, purtroppo si riscontrano ancora in diversi casi. L’atto di indirizzo, che nella prima stesura riguardava solo il cimitero di Ibla, a seguito del dibattito in aula, è stato modificato prima dell’approvazione e, a quel punto, si è voluto che recasse la firma di tutti i capigruppo consiliari per impegnare l’amministrazione comunale a intervenire con provvedimenti adeguati. L’altro atto concerne le aree attrezzate per i più piccoli affinché Ragusa possa avere siti accessibili a tutti dando spazio anche a quei bambini che devono potere giocare come gli altri loro coetanei sia che abbiano una invalidità permanente sia che questa fragilità sia temporanea. “Ho chiesto di dotare, secondo la disponibilità di risorse, tutte le bambinopoli cittadine, nel medio e lungo periodo, di giochi che possano essere accessibili”. “Per noi – afferma Firrincieli – il fatto che entrambi questi atti siano stati esitati favorevolmente costituisce motivo di soddisfazione perché erano progetti contenuti nel nostro programma e, quindi, li abbiamo fortemente voluti. Tra l’altro, quello delle bambinopoli fa seguito all’emendamento approvato in bilancio con una cifra di 25.000 euro messa a disposizione per apportare già delle migliorie nelle bambinopoli danneggiate. Quindi una attenzione sicuramente ai più piccoli e ai più fragili ma anche un’attenzione, con riferimento al primo atto di indirizzo, a tutti i cittadini che vogliono essere messi nella condizione di potere onorare al meglio i loro cari defunti, come deve risultare consono in una grande città come Ragusa”.

