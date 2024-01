Ragusa. Approvata istituzione Consulta comunale per disabilità

Durante una delle ultime sedute del Consiglio comunale di Ragusa, è stata approvata l’istituzione della Consulta comunale per le disabilità. “Un organismo che si porrà quale luogo di coordinamento e di confronto fra i soggetti e le istituzioni che a vario titolo si occupano di disabilità”: lo affermano i consiglieri comunali di Partecipiamo Ragusa Futura, Carla Mezzasalma e Giovanni Sortino. In concomitanza è prevista la nomina della figura del disability manager, “accogliendo così l’atto di indirizzo proposto dall’allora consigliere Mario D’Asta, attuale assessore della Giunta Cassì” ricordano i due consiglieri, i quali precisano, altresì, che “l’istituzione della Consulta comunale per le disabilità e la nomina del disability manager permetterà di rivendicare con maggiore perseveranza il principio fondamentale dell’inclusione”. “Rimaniamo comunque sempre disponibili, in qualità di consiglieri – concludono – a farci da portavoce rispetto alle indicazioni provenienti dalle associazioni del terzo settore impegnate in città. Associazioni che sappiamo essere molto presenti e in grado di fornire risposte esaustive in un campo che ha bisogno di numerose attenzioni”.

