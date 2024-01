Conferenza dei sindaci. Russo (Asp Ragusa) replica ad Ammatuna

Fin dal 29 novembre, data dell’ultima Conferenza dei Sindaci, ho inteso avviare un percorso metodologico di condivisione sistematica dei dati di performance aziendale, allo scopo di rendere edotti i primi cittadini sullo stato dell’assistenza sanitaria all’interno della provincia iblea”. Lo dice in una nota il Commissario Straordinario dell’ASP di Ragusa, dott. Fabrizio Russo. “In quella sede sono stati presentati e proiettati gli indicatori relativi all’assistenza ospedaliera per singolo presidio (peso medio, degenza media, dimessi), con una proiezione al 31 dicembre. E, d’accordo coi sindaci, mi sono impegnato a fornire, nel successivo appuntamento, altri dati concernenti l’assistenza territoriale, con particolare riferimento a Pronto Soccorso, Guardie mediche, Presidi territoriali di emergenza (PTE) e Punti di primo intervento (PPI). Cosa che è avvenuta in data odierna”.

Russo chiarisce, inoltre, che “non avrebbe avuto molto senso convocare un’altra conferenza a ridosso delle festività natalizie, stante la vicinanza temporale col precedente incontro. Di comune accordo, era stata individuata la prima data utile per giovedì 18 gennaio. Abbiamo posticipato al 23 perché, nel frattempo, è giunta una convocazione a tutte le Aziende da parte della Commissione Salute dell’Assemblea Regionale. Ma oggi, senza sottrarmi, ho consegnato ai sindaci la reportistica già concordata. E’ ovvio che la metodologia di condivisione può essere sempre migliorata, ma il coinvolgimento della Conferenza dei Sindaci sui dati di performance aziendali, che comunque necessitano di un’introduzione esplicativa da parte dell’ASP, mi sembra un ottimo punto di partenza”.