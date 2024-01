Individuato il mancato rapinatore delle Poste di Modica Alta

E’ stato individuato e fermato dai carabinieri l’uomo che intorno alle 10,30 odierne aveva tentato di rapinare l’agenzia postale di Corso Nino Barone a Modica Alta. Sono stati i carabinieri a riconoscerlo grazie alla descrizione dell’abbigliamento fatta dai dipendenti dell’ufficio preso di mira e di altri testimoni. L’uomo, 45 anni, è risultato essere ospite di una comunità di accoglienza per disabili psichici con sede in città. E’ stato denunciato a piede libero. Poco prima del fatto criminoso era uscito dalla struttura di accoglienza, da dove aveva portato con se un coltello da cucina, lo stesso tipo utilizzato per minacciare la cassiera. Poi aveva celato il suo volto con una sciarpa e un cappellino ed era entrato nell’ufficio.

