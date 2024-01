Al Quasimodo presentato il libro “Muto volo” di Silvana Blandino

E’ stata dedicato a Silvana Blandino la serata del Caffè Letterario Quasimodo, svoltasi ieri a Modica presso la Società Operaia Mutuo Soccorso, nell’ambito della XVIII^ stagione culturale 2023-2024.

Al centro dell’incontro la presentazione dell’ultima silloge poetica di Silvana Blandino, “Muto volo”, che è stata oggetto di una conversazione svoltasi tra la poetessa e Domenico Pisana, Presidente del circolo culturale modicano.

L’approccio ai versi della Blandino mette il lettore dinanzi ad una poetessa che guarda con “simpatia” (si badi all’etico greco) la realtà, e che dà spazio ad esigenze morali nell’interpretazione dell’esistenza, toccando gli affetti e la sfera del quotidiano.

Con uno stile semplice e lineare e comunicativo, Silvana Blandino va dritta al cuore delle cose, muovendosi non solo nell’orizzonte degli affetti, ma anche sul versante della poesia sociale.

L’aspetto emblematico della raccolta “Muto volo” sta tutta nella semantica dell’immagine del ‘volo’, che si muove nell’orizzonte di una circolarità ermeneutica tra immanenza e trascendenza, racchiudendo la vita e le sue ombre, i limiti, la finitezza e gli affetti che appartengono all’esistenza umana. Nei versi di Silvana Blandino volano anche le luci della Modica barocca, si librano sentimenti di vita vissuta con un linguaggio che rifugge da intarsi letterari o rifiniture estetiche, per fare spazio solo agli impulsi del cuore e della memoria.

La serata è stata arricchita dalle letture dell’attore Daniele Cannata che ha fatto gustare le poesie al pubblico, e dal M° Gianluca Abbate che ha coinvolto i partecipanti con splendidi con intermezzi musicali al pianoforte.

Al termine della serata, il Caffè Quasimodo ha voluto omaggiare il componente del gruppo, Antonino Giurdanella, per le sue foto illustrative presenti nel volume Muto volo, e per la sua costante e apprezzata arte fotografica messa a servizio delle iniziative del circolo, al fine di lasciare una traccia testimoniale degli eventi.

Foto Antonino Giurdanella

