Modica Calcio, Tifosi vs Giocatori: il grande freddo

Temperature glaciali intorno al Modica Calcio. Non ci riferiamo alle temperature atmosferiche che, come ogni anno, in prossimità dei giorni della merla subiscono un drastico calo. E neanche a quel -11 polare dalla vetta della classifica. Il Grande Freddo è sceso tra i gruppi organizzati degli ultras rossoblù e i giocatori del Modica. Una frattura difficilmente sanabile, resa probabilmente irreversibile dall’ultima sciagurata sconfitta in quel di Scordia. Una sconfitta inattesa contro un avversario che sulla carta non avrebbe dovuto rappresentare un ostacolo verso la rincorsa a Enna e Paternò. In realtà è stata solo una tappa di una lunga via Crucis iniziata con la sconfitta di Paternò, mitigata da qualche vittoria acciuffata per i capelli e acuita dall’ultima partita pre vacanze natalizie a Enna, quando i rossoblù uscirono sconfitti senza mai tirare verso la porta gialloverde. Poi è arrivata l’eliminazione in coppa, la vittoria palliativa contro la debole Roccacquedolcese e il capitombolo con l’Atletico Catania. Il gruppo più caldo del tifo modicano non ce l’ha fatta più a sopportare ed ha individuato il colpevole, anzi i colpevoli: sono i giocatori. Nessuna accusa alla società che non ha mai fatto mancare il proprio impegno, mostrandosi, almeno loro, di categorie superiori. Però in campo non ci vanno i presidenti o i dirigenti e i tifosi non perdonano più. Sui social, dove l’essere umano dà sempre il peggio di sè, si è scatenata una bufera di insulti verso i calciatori. Dal vivo invece due striscioni dal contenuto eloquente sono stati attaccati allo stadio. “Questa maglia va onorata solo se sudata” ed un altro meno poetico ma estremamente chiaro “Avete rotto il c….!”. Poco attaccamento alla maglia? poco impegno? O semplicemente aver sopravvalutato i calciatori che compongono la rosa rossoblù? Di certo c’è che il grande amore di inizio anno non c’è più. Come in tutte le grandi storie che finiscono, l’amore si è trasformato in qualcos’altro.

