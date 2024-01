Calcio, D. Ragusa espugna l’Esseneto di Agrigento: 0 – 2

Romano e Maltese consentono al Ragusa di conquistare la prima vittoria del 2024 e di espugnare l’Esseneto di Agrigento. Contro l’Akragas gli azzurri sono apparsi più determinati nel secondo tempo rispetto alla prima frazione quando i padroni di casa hanno sfiorato in un paio di occasione la rete. L’inerzia è cambiata nella ripresa con gli azzurri che sono stati più capaci di gestire la manovra. Assenti Mbaye e Reinero per squalifica, con mister Ignoffo costretto in tribuna dopo il cartellino rosso rimediato mercoledì scorso, gli iblei hanno saputo costruire il successo con grande metodicità. Prima Romano ha sfruttato al meglio l’assist di Maltese infilando l’incolpevole estremo difensore avversario; poi, quando si stava attendendo ormai il fischio finale, il suggerimento sulla fascia destra ha consentito a Maltese di blindare il risultato e di cogliere tre punti fondamentali per la classifica. Le reti, rispettivamente, al 67′ e al 95′.

Salva