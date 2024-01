Lite nei pressi di una palestra a Vittoria. 46enne ferito

Un uomo di 46 anni è stato ferito probabilmente a seguito di una lite scoppiata sabato sera, a Vittoria, nei pressi di una palestra in via Generale Cascino. L’uomo avrebbe avuto un’accesa discussione con un trentenne, per il quale è probabile scatti la denuncia.

Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria in codice rosso. La prognosi è di 40 giorni. Sul ferimento stanno indagando i carabinieri. Il trentenne è stato identificato e condotto in caserma dai carabinieri.

