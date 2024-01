Calcio, Promozione. Sangiorgio fa vincere il Frigintini su S.Pio

FRIGINTINI 2

CATANIA S. PIO X 1

Frigintini: Gianchino, Wally, Pricone, Buscema, Pianese, Ravalli, Sangiorgio (39’ st. Scarso), Fusca (22’ st. Sella), Drago (35’ st. Barresi), Noukri, Gambuzza (22’ st. Avola). All. Samuele Buoncompagni

Catania S. Pio X: Spina, Papale, Bonvegna, K. Di Mauro (23’ st. Urzì), Padovani, Pappalardo, Prestianni (45’ st. Massara), C. Di Mauro, Inzirillo (32’ st. Gulisano), Spampinato, Pedalino. All. Santo Mazzullo

Arbitro: Giuseppe Mauro Cannata sez Aia di Agrigento; Assistenti: Di Venti (En), Provenzano (Ag)

Reti: st. 25’ Pappalardo; 27’, 30’ Sangiorgio

MODICA. Un gagliardo e ordinato Catania S. Pio X mette in difficoltà il Frigintini Calcio che, da parte sua, sembra essere stato preso da qualcosa di oscuro che non contribuisce a fare ritornare i rossoblù a giocare così come nella parte iniziale della stagione. Tempi ormai lontani che senza una parvenza di gioco si trovano spesso in difficoltà contro avversari che fanno della velocità e della buona organizzazione di gioco la loro arma vincente. È successo contro il Priolo che ha vinto a Modica per 4-1, con il Palazzolo che ha espugnato il “Barone” per 1-0 e stava per ripetersi ancora contro i biancocelesti catanesi che al 25’ del secondo erano passati in vantaggio con un gol da oltre trenta metri di Pappalardo. Nel primo tempo poche le occasioni di maggior pericolo da segnalare. Un colpo di testa di Fusca (8’), una parata di Gianchino (13’) e ancora pericolo per i rossoblù (15’). La reazione del Frigintini non c’è e attendere il 32’ per assistere alla prima azione-gol con Noukri e Sangiorgio che si ostacolano e non riescono a mettere il pallone in rete. Al 46’ l’ultima occasione-gol fallita da i rossoblù con Drago. Primo tempo con possesso palla a favore degli ospiti che tuttavia non trovano la precisione nell’ultimo passaggio per arrivare dalle parti di Gianchino. Nel secondo tempo ancora balbettante il gioco dei rossoblù di Samuele Buoncompagni e nonostante ciò sono tre le occasioni di passare in vantaggio per il Frigintini: al 13’ e 16’ con Sangiorgio e al 20’ con Gambuzza (bravo nelle circostanze Spina). Poi la doccia fredda del gol di Pappalardo (25’) che sorprende Gianchino con un tiro da oltre 30 metri. Veemente la reazione dei rossoblù che al 27’ prima pareggiano e poi (30’) passano in vantaggio con i gol di Kevin Sangiorgio, che fa doppietta personale al rientro dopo la lunga assenza per infortunio.

