Pozzallo. Parte la caccia al miglior affitto estivo, ma…..

Per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia stesso mare. E anche stessi prezzi. Memori della scorsa stagione estiva, alcuni turisti, fra coloro che vogliono anticipare i tempi su un eventuale affitto per la stagione estiva, si sono visti recapitare al mittente prezzi esorbitanti. Il “trend” dell’estate 2024, a quanto pare, sarà chiedere non il mensile ma l’affitto per ogni giorno consumato all’interno della struttura vacanziera. Lo scorso anno, ricorderanno i più, leggendo il nostro sito, pubblicammo un articolo dove alcuni turisti denunciarono anche il pagamento di undici mila euro mensili per una casa alla Marza, ridente (soprattutto per chi incassa…) frazione marittima del Ragusano. Di fronte al flop della scorsa stagione, qualcuno ha pensato bene di entrare dalla finestra piuttosto che passare dalla porta, che, tradotto in soldoni, significa chiedere soldi sì ma un pagamento giornaliero. Ebbene, visti i primi prezzi sui siti internet, sotto i 150 euro al giorno non si scende. Case per nulla arredate, con un letto e forse anche una cucina, 50 metri quadrati, due stanze, più bagno, per una settimana, in totale, 800 euro circa. Lontanissimi dal centro abitato, lontanissimi dal primo supermercato utile, lontanissimi da tutto, un mese tutto compreso, più di tre mila euro.

Poi ci sono anche quelli che aguzzano l’ingegno più dei proprietari degli immobili. La scorsa estate, un gruppo di ragazzi di Avellino ha preso casa per le vacanze in via Solferino, a Pozzallo, zona Raganzino, per tre settimane, fra luglio e agosto. Prezzo dell’affitto 3 mila euro, per un locale di 190 metri quadri circa. Erano, però, quattordici ragazzi avellinesi.

