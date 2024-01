Ragusa in Movimento. Allarme microcriminalità in Piazza Cappuccini

“Situazione sempre più preoccupante per il quartiere di piazza Cappuccini. La questione è stata già sollevata in Consiglio comunale. Ma merita di essere posta sotto i riflettori per evitare che il fenomeno esondi”. Lo dice il presidente dell’associazione Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, dopo avere preso atto delle denunce presentate da commercianti e residenti. Denunce che fanno riferimento a scippi e a una rissa tra cittadini migranti. “Questa escalation, ed è il dato più preoccupante – continua Chiavola – nel giro di un paio di settimane. Sappiamo che le forze dell’ordine stanno facendo il possibile per contenere questo e altri fenomeni. Chiediamo una attenzione maggiore anche sul fronte dello spaccio di sostanze stupefacenti. Sembra che la problematica da piazza San Giovanni, dopo i controlli più attenti a cui l’intero sito è stato sottoposto, si sia spostata in un’altra zona del centro storico superiore. Tutto questo è sinceramente insopportabile. Abbiamo visto le immagini di uno scippo consumatosi poco prima del ponte Vecchio e ci sembra che tutto questo sia assolutamente inconcepibile. Speriamo che i ripetuti allarmi che si stanno lanciando su questo fronte possano in qualche modo essere utili a calmierare la situazione”.

