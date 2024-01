L’Avimecc Volley Modica al “PalaRizza” contro Napoli

Gara casalinga domenica prossima per l’Avimecc Volley Modica che alle 16 al “PalaRizza” riceverà la visita della Quantware Napoli.

Archiviata con un pizzico di amarezza la trasferta di San Giustino, dove Chillemi e compagni hanno comunque conquistato un buon punto contro una delle formazioni che punta al salto di categoria, i biancoazzurri sin da martedì si sono subiti concentrati per la gara contro il sestetto partenopeo che all’andata rimandò a casa battuti i “Galletti”.

La Quantware Napoli che in classifica occupa la decima posizione, arriverà nella città della Contea per riscattare la sconfitta casalinga con Macerata del turno precedente, motivo per cui la gara non va assolutamente sottovalutata.

“Conosciamo tutti i valori di Napoli – dichiara coach Enzo Distefano – soprattutto fra le mura amiche, ma anche in trasferta hanno fatto bene raccogliendo punti in campi difficili come Fano e Macerata e quindi sono una squadra che non sottovaluteremo. Non dobbiamo guardare la classifica degli altri ma dobbiamo pensare a noi stessi a quello che dobbiamo fare in campo per provare a battere Napoli che sappiamo non sarà impresa facile. Più che con rammarico – continua – da San Giustino torniamo con un po’ di rabbia perchè i ragazzi hanno dimostrato di potersela giocare a viso aperto anche con una squadra come San Giustino seconda in classifica e attrezzata per il salto di serie, sorridendo dico che per me abbiamo vinto anche se purtroppo è stata una vittoria che ci da solo un punto. Faccio i complimenti ai nostri avversari, ma complimenti soprattutto alla mia squadra che ha dimostrato tutti i propri valori e le proprie qualità. Sono sicuro che i ragazzi non risentiranno del come abbiamo perso in Umbria, perchè sono già concentrati sulla partita con Napoli, sanno di aver sprecato una grande occasione a San Giustino, ma ora pensiamo al match di domenica prossima che è importantissimo per noi e per la nostra classifica. Gli obiettivi che ci siamo prefissati sono alla nostra portata, anche se dobbiamo fare i conti con le altre squadre che hanno i nostri stessi obiettivi, la classifica soprattutto nella zona centrale è molto corta, ci sono tante squadre in lotta per un posto nei play off e noi -conclude il tecnico dell’Avimecc Volley Modica – ce la giocheremo fino alla fine”.

A suonare la carica per far bene contro Napoli e riscattare il k0 dell’andata è Marco Spagnol:

“Affronteremo Napoli – esordisce lo schiacciatore modicano – come abbiamo affrontato tutte le gare fino adesso e come affronteremo le successive fino alla fine della stagione. Per noi ogni domenica sarà una finale e l’affronteremo con la giusta determinazione. Da San Giustino oltre al punto conquistato portiamo di buono la battuta e la reazione di grande carattere che abbiamo avuto nel quarto set, poi il finale è andato come tutti sappiamo un po’ per demerito nostro un po’ per merito di San Giustino, ma questa ormai è storia passata. Contro Napoli – continua – servirà una prova determinante in cui cercheremo di dare il massimo soprattutto per riscattare la partita di andata dove abbiamo fatta fatica a entrare in partita o forse non ci siamo neanche mai riusciti e questo per noi sarà un motivo in più per fare bene e provare a riscattare la sconfitta dell’andata. Invito i nostri tifosi a venire a sostenerci come hanno fatto finora – conclude Marco Spagnol – perchè noi daremo il massimo anche per loro e sono certo che assisteranno a una bella battaglia sportiva come tutte le domeniche”.

