Controlli capillari del territorio ibleo disposti dal Questore

Durante la settimana appena trascorsa il Questore della provincia di Ragusa ha disposto capillari servizi di controllo del territorio con l’intento di prevenire e reprimere qualsiasi atto di illegalità a salvaguardia della sicurezza dei cittadini.

Per l’attuazione di tali servizi è stato messo in campo un dispositivo rafforzato con l’impiego di ulteriori equipaggi delle Volanti e pattuglie degli uffici investigativi.

Analoghi dispositivi sono stati previsti anche nei Commissariati di P.S. di Vittoria, Comiso e Modica dove pattuglie di uffici omologhi da quelli della Questura hanno effettuato contestualmente medesimi servizi.

Numerosi sono stati i posti di controllo effettuati dai poliziotti lungo le principali arterie di transito presenti nel territorio ibleo.

Posti di controllo ad hoc sono stati predisposti anche nelle strade secondarie di accesso ai centri abitati, spesso utilizzate da malintenzionati provenienti da altre province per eludere i controlli delle Forze dell’Ordine, effettuando numerose perquisizioni personali e sui veicoli.

Gli equipaggi della Polizia di Stato hanno rivolto particolare attenzione anche ai luoghi di maggiore aggregazione dei giovani per prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di stupefacenti e porre un freno alle piazze di spaccio, nonché alle zone periferiche e dei centri storici per prevenire e reprimere fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, garantendo in quelle aree una rafforzata e tangibile presenza.

Tali servizi si aggiungono a quelli che il Questore ha già predisposto con la condivisione dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, a seguito delle tematiche approfondite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio sono stati eseguiti anche specifici servizi, in aderenza alle tematiche di settore approfondite in Prefettura in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Con tale finalità nel fine settimana sono stati sottoposti a controllo di polizia amministrativa alcuni esercizi pubblici ed il titolare di uno di essi è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per l’inosservanza delle prescrizioni indicate nella licenza di P.S.

Nel complesso dell’attività svolta in provincia, la Polizia di Stato ha identificato complessivamente 2342 persone, controllato 1080 Veicoli ed accertate 79 infrazioni al codice della strada con conseguente contestazioni delle violazioni nei confronti dei conducenti dei veicoli.

28 le persone denunciate a vario titolo all’Autorità Giudiziaria e 15 quelle tratte in arresto in flagranza di reato o in esecuzione di misure emesse dall’Autorità Giudiziaria.

Sono stati effettuati 464 controlli domiciliari a soggetti sottoposti a misure restrittive da parte dell’Autorità Giudiziaria e a Misure di Prevenzione personali.

