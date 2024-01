Ieri convegno a Vittoria sulla dispersione scolastica

Si è tenuto ieri a Vittoria, nella Sala delle Capriate “Gianni Molé”, il convegno dal titolo “Dispersione scolastica: il rischio socioculturale e le strategie di contrasto”. L’evento è stato organizzato da MedForm Centro Cultura e Formazione Prof. Salvatore Occhipinti in collaborazione con il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Tra i relatori il dottor Giuseppe Pierro, Direttore dell’Osservatorio Regionale sulla dispersione scolastica, l’onorevole Paola Frassinetti, sottosegretario all’Istruzione e al Merito e la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo.

Presenti le massime autorità civili e militari per dibattere su un tema che investe in maniera preponderante il Sud con tassi di dispersione ancora elevati e che segnano un gap, sia economico sia sociale, con il Nord Italia.

“Ringrazio MedForm per aver portato avanti, in collaborazione con Fratelli d’Italia Vittoria, un evento del genere che vede i massimi livelli istituzionali a confronto su un tema nodale come quello della scuola e del contrasto alla dispersione. Ringrazio altresì il sindaco per aver ospitato questo evento nella Sala delle Capriate Gianni Molé. La lotta alle devianze giovanili è strettamente connessa al contrasto alla dispersione scolastica e al potenziamento del nostro sistema di istruzione. Quando ho avuto modo di ascoltare in commissione parlamentare gli appelli di Don Maurizio Patriciello, il coraggioso sacerdote di Caivano, sulle difficoltà dei ragazzi e sui tentacoli criminali che portano all’abbandono scolastico ho realizzato che il tema è nazionale e che dobbiamo trovare gli anticorpi necessari. Il governo Meloni su Caivano è intervenuto con fermezza e ha introdotto nuove leggi tese a far rispettare l’obbligo scolastico con pesanti sanzioni per i genitori inadempienti”, ha detto il senatore Salvo Sallemi.

“Il Governo e il Ministero si sono impegnati e si stanno impegnando per contrastare la piaga della dispersione scolastica. Vi sono ancora percentuali alte che vogliamo ridurre con iniziative importanti come l’istituzione della figura del docente tutor e docente orientatore che seguono gli studenti che hanno bisogno di progetti personalizzati, riducendo le possibilità di abbandono scolastico. Inoltre è previsto lo stanziamento di risorse per la formazione dei docenti: così docenti formati possono contribuire a ridurre la dispersione. Infine sono previste agevolazioni per il diritto allo studio ai capaci e meritevoli che hanno bisogno di un sostegno per andare avanti. Sono tutte azioni volte alla riduzione della dispersione”, ha sottolineato il sottosegretario Paola Frassinetti.

Nel corso dell’incontro, moderato dalla giornalista Nadia D’Amato, sono intervenuti altresì il dottor Giuseppe Pierro, l’onorevole Giorgio Assenza, capogruppo di FdI all’Ars, S.E. il Prefetto di Ragusa, la consigliera Monia Cannata e il pubblico in sala ha posto diverse domande agli ospiti.

