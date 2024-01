Avimecc Volley Modica prepara la sfida interna col Napoli

Dopo la lunga trasferta di San Giustino che ha portato in dote un punto contro una delle big del campionato di serie A3, l’Avimecc Volley Modica torna in palestra per preparare l’importante sfida casalinga di domenica prossima contro la Quantware Napoli.

La sconfitta al tie break di San Giustino ha lasciato un po’ di amaro in bocca nell’ambiente biancoazzurro, perchè arrivata dopo aver sciupato tre palle match, ma fa guardare il bicchiere mezzo pieno se si tiene conto di aver giocato per lunghissimi tratti alla pari del sestetto umbro che punta senza nascondersi al salto di serie.

“Con San Giustino – spiega coach Enzo Distefano – abbiamo avuto un buon approccio alla gara. Abbiamo messo in pratica tutto quello che avevamo studiato durante la preparazione della partita in settimana e sulla scia dell’entusiasmo per la bella e convincente vittoria casalinga con Sorrento siamo riusciti a metterli in difficoltà. Nel primo set, infatti, siamo stati quasi perfetti. Dal secondo set in poi San Giustino si è riorganizzato, ha preso le contromisure e ha fatto venire fuori i suoi valori indiscussi e grazie al supporto dei loro tifosi sono riusciti a ribaltare il risultato. Nel quarto set ho chiesto ai miei ragazzi una reazione d’orgoglio e devo dire che la squadra mi hanno accontentato vincendo la frazione e rimandando tutto al tiebreak, dove abbiamo avuto un buon inizio. Poi la sfida è rimasta in equilibrio fino al fatidico 11 – 14 a nostro favore, che ci ha fatto assaporare per qualche minuto il gusto della vittoria. Nella pallavolo moderna, infatti, con tre punti di vantaggio e un solo pallone da mettere a terra sembrerebbe cosa fatta, ma non è così. San Giustino, infatti, da grande squadra qual’è, non si è data per vinta e grazie a un ace e a tre muri punto sulle nostre bocche di fuoco recupera in extremis il punteggio. A quel punto – continua – si è innescata la vera lotteria del quinto set e San Giustino è stato più cinico e concentrato di noi e giustamente ha portato a casa i due punti. Siamo tornati a casa con una sconfitta non troppo amara per il risultato, ma per il finale del tiebreak che ormai tutti davamo per scontato. Credo e spero che questo epilogo ci serva da lezione sia dal punto di vista sportivo, sia dal punto di vista umano perchè nello sport così come nella vita non bisogna mai dare tutto per scontato. Ora subito testa alla partita di domenica prossima con Napoli senza guardare la classifica delle squadre che dobbiamo affrontare, ma pensare sempre ed esclusivamente alle difficoltà che si presenteranno in ogni singola partita. Napoli – conclude Enzo Distefano – arriverà a a con la voglia di fare bene soprattutto dopo l’innesto del nuovo straniero, ma noi non dobbiamo sbagliare e lavoreremo per tutta la settimana con la giusta mentalità che ormai è quella che il gruppo mi ha dimostrato sin dal primo giorno di allenamenti e sono convinto che ci sono tutti i presupposti per fare bene soprattutto davanti ai nostri tifosi”.

Salva