Trasferimento servizi demografici. Il Pd Ragusa resta perplesso

“Il dado è tratto. I servizi demografici saranno attivati da lunedì prossimo nella nuova sede dell’ex biblioteca di via Matteotti a Ragusa. Una scelta che non abbiamo avuto remore a definire incomprensibile, ancora di più dopo il sopralluogo che avevamo compiuto nel mese di ottobre scorso perché quello che avevamo visto non ci era affatto piaciuto. Speriamo, adesso, per i cittadini ragusani, a cui questo intervento è costato qualcosa come 300mila euro, che le anomalie siano sistemate e che perlomeno i locali siano diventati più funzionali dal punto di vista delle vie di fuga anche per i portatori di handicap”. E’ quanto affermano i consiglieri comunali del Pd di Ragusa, Peppe Calabrese e Mario Chiavola, da sempre perplessi sulle motivazioni che hanno spinto l’amministrazione comunale ad effettuare questa scelta. “Stiamo sguarnendo la sede centrale – è spiegato dai due consiglieri democratici – di un servizio dalla valenza storica. Per di più, stiamo andando a intasare un’area che, per quanto riguarda le aree di sosta, faceva già registrare le proprie problematiche mentre di fronte a palazzo dell’Aquila c’è il servizio del parcheggio multipiano che si può senz’altro considerare pienamente rispondente alle esigenze degli utenti. Speriamo che la situazione possa essere in qualche modo inquadrata nella maniera migliore. Una cosa è certa. Monitoreremo con attenzione lo stato delle cose e verificheremo se insorgeranno o meno delle criticità. Saremo pronti a denunciare tutto ciò che non va”.

