Maratona di Ragusa. Un migliaio gli atleti in vista di domenica

Con 1000 atleti che partiranno da via Feliciano Rossitto, la 19esima edizione della Maratona di Ragusa, memorial Emiliano Ottaviano, in programma domenica, si può dire che ha già fatto centro. Infatti, riuscirà a riempire di sportivi che si cimenteranno nelle varie distanze e discipline la città di Ragusa. Alle 8 partiranno i maratoneti e poi a seguire tutti gli altri fino a transitare in piazza San Giovanni dove confluiranno gli amanti del movimento con la Family run per tagliare il traguardo a Ibla nei pressi di piazza G. B. Hodierna.

Il sindaco, Peppe Cassì e l’assessore allo Sport, Simone Digrandi, hanno creduto da sempre in questa manifestazione per dare inizio all’anno con un evento che riesce a far arrivare a Ragusa centinaia di turisti sportivi in un periodo fuori stagione. La Asd No al doping Ragusa con la Uisp territoriale Iblei cureranno la parte tecnico-organizzativa a partire da sabato con visite guidate presso chiese e palazzi di Ragusa Ibla a cura dell’associazione Novum 1693 cantiere culturale. Ci sarà il sostegno, dal punto di vista della promozione mediatica, di Clg costruzioni srls impresa edile di Comiso, da sempre accanto al pianeta della maratona di Ragusa. Un ringraziamento da parte degli organizzatori va ai supermercati Il Centesimo, dove è posta la linea di partenza, fornitori ufficiali dei ristori con generi alimentari. All’arrivo gli atleti troveranno i fisioterapisti del gruppo Ht clinic a occuparsi del trattamento dei muscoli. “Si annuncia – sottolinea Guglielmo Causarano, patron della manifestazione – un evento dai grandi numeri. Eravamo partiti in sordina anni fa. Oggi la Maratona di Ragusa è diventata un appuntamento di richiamo per tutti e di questo siamo molto orgogliosi. Arriveranno atleti da ogni parte Italia oltre che dall’esterno. Sarà una bella giornata di sport a cui invitiamo tutti ad assistere”. Per ulteriori informazioni è possibile cliccare su www.maratonadiragusa.com o chiamare il numero 3315785084.

