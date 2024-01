Ferrovia Ragusa-Catania e collegamento aeroporti, M5s sostiene costituendo comitato

Il Movimento 5 Stelle sostiene il costituendo Comitato di comuni, associazioni e singoli cittadini che ha come obiettivo quello della creazione di un collegamento ferroviario diretto e veloce tra Ragusa e Catania, che metta anche in collegamento i due aeroporti di Comiso e Catania. Lo rilevano la deputata regionale Stefania Campo e il coordinatore provinciale Federico Piccitto, insieme al consigliere comunale Sergio Firrincieli, a seguito della nota dell’assessore allo Sviluppo Economico del comune di Ragusa, Giorgio Massari. «Avevamo partecipato con grande interesse, lo scorso mese di settembre, al convegno “Un treno per il futuro” presso l’assessorato allo Sviluppo Economico dove si era chiarito che, con il parere favorevole sul Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci emesso il 2/3/2022, la Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, grazie al lavoro del nostro parlamentare Paolo Ficara, già vice presidente della Commissione, aveva chiesto che si valutasse la possibilità che la nuova linea Ragusa-Vizzini venisse messa in collegamento con l’aeroporto di Comiso e con la stazione di Catania. In tal modo, il nostro Pio La Torre, avrebbe ben due infrastrutture in rete. Su gomma da una parte e la linea ferroviaria dall’altra. Un collegamento reale, stabile e intermodale, quindi, con l’aeroporto di Catania, con il porto di Pozzallo e, soprattutto, con le stazioni ferroviarie di Catania e di Ragusa. A questo il Movimento 5 Stelle sta lavorando fin da quando è arrivato al governo nazionale: una linea ferroviaria diretta Ragusa-Catania passando dall’aeroporto di Comiso. Un’azione politica portata avanti, innanzitutto in seno alla Commissione Trasporti della Camera, dai nostri deputati del Movimento 5 Stelle, Paolo Ficara prima, e Luciano Cantone a seguire, che sono riusciti a far passare un atto di indirizzo di modifica dell’originario tracciato che in origine, paradossalmente, prevedeva una linea Ragusa-Monterosso-Vizzini senza collegamento con l’aeroporto di Comiso. Riteniamo che il coinvolgimento e l’impegno da parte di più soggetti su questo ambizioso progetto e su una prospettiva comune di sviluppo infrastrutturale sia un valore aggiunto ed un elemento fondamentale per la riuscita dello stesso”.

