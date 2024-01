Nuovo intervento di 1.650.000 euro con i fondi del PNRR si concretizza a Ispica

Dopo mesi di lavoro burocratico vengono consegnati, alla Ditta aggiudicataria AEGI Spadaro srl, i lavori che prevendono la ristrutturazione e sistemazione, per un importo complessivo di 1.650.000 Euro, dell’edificio che nel passato ha ospitato un carcere e gli uffici della pretura sito in Via Vittorio Emanuele.

“Questi locali – dichiara l’Assessore al PNRR Massimo Dibenedetto – saranno destinati ad ospitare attività culturali e ricreative. La progettazione, eseguita dall’Arch. Gabriele Giardina, ha già previsto la predisposizione di spazi idonei a ospitare incontri culturali ma anche attività formativa per i tanti giovani che ad Ispica coltivano la passione per la musica e che, spesso per indisponibilità dei locali, sono stati costretti a continui spostamenti.”

“Nel cuore di Ispica nascerà un vero e proprio centro culturale e formativo – dichiara il Sindaco Leontini – che, attraverso la riqualificazione di un importante edificio storico, contribuirà a rivitalizzare un’intera area della nostra Città. Sarà la base e lo strumento per fare di Ispica la Città della musica”

La direzione dei lavori sarà eseguita dall’Arch. Franco Donzello e mentre il coordinamento della sicurezza al Geom. Paolo Giunta, mentre il RUP Geom. Salvatore Nigito.

